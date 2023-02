La fuite des spécifications de stockage des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 n’est pas surprenante

La gamme Galaxy S23 de Samsung a été lancée il y a moins d’un mois, mais nous attendons déjà avec impatience l’arrivée des prochains fleurons de la gamme Galaxy.

Plus précisément, nous nous attendons à ce que les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 – successeurs de deux des meilleurs smartphones pliables actuellement disponibles – arrivent sur les étagères plus tard cette année, et de plus en plus de détails commencent à émerger sur ce que l’on peut attendre de ces deux smartphones.

Par exemple, il semble que Samsung s’en tienne à ce qu’elle sait faire en ce qui concerne les options de stockage des appareils. Selon SamMobile, le Galaxy Z Fold 5 sera proposé dans des variantes de 256 Go, 512 Go et 1 To, tandis que vous aurez à choisir entre des variantes de 128 Go, 256 Go et 512 Go pour le Galaxy Z Flip 5.

Pour le contexte, ce sont les mêmes options de stockage que Samsung a choisies pour le Z Fold 4 et le Z Flip 4, ainsi que pour le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra – ce qui n’est pas une nouvelle révolutionnaire, étant donné que nous nous attendons à ce que les deux nouveaux smartphones pliables soient équipés du même chipset Snapdragon 8 Gen 2 que les derniers téléphones de Samsung.

La seule véritable surprise est que la variante 128 Go du Flip 5 semble être le seul modèle qui ne bénéficiera pas des vitesses UFS 4.0. Au lieu de cela, étant donné qu’il s’agit de l’option la moins chère des deux appareils pliables, le Flip 5 de base s’en tiendra à la spécification UFS 3.1 de son prédécesseur – mais encore une fois, cela est logique si l’on considère que les 128 Go du Galaxy S23 utilisent également UFS 3.1.

D’autres informations

Quant à ce que nous avons entendu d’autre sur les deux nouveaux appareils pliables, un récent rapport suggère que le Galaxy Z Fold 5 pourrait remplacer la caméra arrière de 50 mégapixels utilisée par son prédécesseur par un capteur arrière beaucoup plus puissant de 108 mégapixels.

Le même rapport laisse également entendre que le Galaxy Z Fold 5 pourrait être équipé d’un téléobjectif de 64 mégapixels (avec zoom optique 2x) et d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels. Cette configuration l’emporterait sur le capteur téléobjectif de 10 mégapixels du Galaxy Z Fold 4, mais perdrait les capacités de zoom optique 3x de ce dernier.

Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung va utiliser une charnière en forme de goutte d’eau dans le Galaxy Z Fold 5, ce qui signifie que l’appareil serait capable de se plier complètement à plat, sans aucun espace visible entre les deux moitiés de l’écran.

Plusieurs smartphones de fabricants chinois utilisent déjà cette approche de conception pour leurs smartphones pliables, mais au prix d’une résistance totale à l’eau. Cependant, Samsung va apparemment ajouter la nouvelle forme de la charnière tout en maintenant un indice IPX8 pour le téléphone.

De même, le Galaxy Z Flip 5 devrait être doté d’un nouveau design de charnière, ainsi que d’un écran de couverture beaucoup plus grand que celui du Z Flip 4.