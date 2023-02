Le Galaxy Z Flip 5 sera doté d’un écran plus grand que celui du OPPO Find N2 Flip

Alors que beaucoup sont encore occupés à parler du lancement de la gamme Galaxy S23, on entend déjà les premières rumeurs concernant la deuxième série de fleurons pliables du géant technologique coréen en 2023 – la gamme Z, qui sera composée du Galaxy Z Fold 5 et du plus petit Galaxy Z Flip 5, et qui fait normalement ses débuts en août.

Selon un tweet du populaire Ice Universe, qui a un bilan particulièrement bon lorsqu’il s’agit de conseils de Samsung, le Galaxy Z Flip 5 sera doté d’un écran de couverture plus grand que le OPPO Find N2 Flip. Pour mémoire, ce dernier a été lancé à l’international la semaine dernière et est présenté comme l’un des plus grands rivaux du smartphone pliable à clapet de Samsung.

I can say for sure The external screen of Galaxy Z Flip5 It is bigger than the external screen of OPPO Find N2 Flip. pic.twitter.com/E9HjUeW2ZR — Ice universe (@UniverseIce) February 20, 2023

L’un des principaux arguments de vente du OPPO Find N2 Flip est son écran extérieur plus grand, qui permet aux utilisateurs d’interagir plus efficacement avec l’appareil lorsqu’il est plié. À l’inverse, l’un des principaux défauts de l’actuel Galaxy Z Flip 4 est le minuscule écran secondaire, qui est si petit que les utilisateurs doivent presque toujours ouvrir le smartphone pliable afin d’exécuter efficacement quelque tâche que ce soit.

Il convient de noter que le Galaxy Z Flip 4 reste l’un des meilleurs smartphones pliables à acheter en 2023. Cependant, cela est en partie dû à la concurrence limitée à laquelle Samsung fait face sur la plupart des marchés occidentaux. Néanmoins, avec plus d’entreprises qui devraient entrer sur le marché pliable en 2023 (y compris Google), cela pourrait changer et le géant technologique coréen pourrait avoir à intensifier son jeu.

Encore du boulot

Un écran secondaire plus grand est un bon début, mais le Galaxy Z Flip 5 aura besoin de plus pour réussir. De nombreux autres fabricants d’appareils pliables ont trouvé des moyens de résoudre un certain nombre de problèmes persistants, comme le pli de l’écran et l’espace qui se forme lorsque les appareils sont pliés.

Ce ne sont là que deux domaines sur lesquels Samsung devra probablement travailler pour conserver sa place au sommet du marché des appareils pliables.