Le Samsung Galaxy Z Fold 5 pourrait être doté d’une caméra plus performante que le Z Fold 4

Plusieurs smartphones des fabricants chinois utilisent déjà cette approche de conception pour leurs pliables (avec des exemples comprenant le Huawei Mate X2, Honor Magic Vs et Oppo Find N2), mais au prix d’une résistance totale à l’eau. Cependant, Samsung aurait l’intention d’ajouter la nouvelle forme de charnière tout en maintenant un indice IPX8 pour le Galaxy Z Fold 5, une caractéristique sur laquelle aucun rival n’a été en mesure de rivaliser dans le secteur du smartphone pliable.

Ce dernier point nous incite à faire preuve d’une certaine prudence à l’égard de ces nouvelles rumeurs. S’il est indubitablement excitant de penser que nous pourrions enfin voir un smartphone pliable capable d’égaler les smartphones non pliables dans le domaine de la photographie , il est difficile d’imaginer que Samsung donne au Galaxy Z Fold 5 des capacités de zoom optique plus faibles que son prédécesseur.

The Pixel suggère également que le Galaxy Z Fold 5 pourrait être équipé d’un téléobjectif de 64 mégapixels (avec un zoom optique 2x) et d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels . Cette configuration l’emporterait sur le capteur téléobjectif de 10 mégapixels du Galaxy Z Fold 4, mais perdrait les capacités de zoom optique 3x de ce dernier.

Selon un nouveau rapport du média vietnamien The Pixel, le Samsung Galaxy Z Fold 5 pourrait remplacer la caméra arrière de 50 mégapixels utilisée par son prédécesseur — le Galaxy Z Fold 4 — par un capteur arrière beaucoup plus puissant de 108 mégapixels (du type de celui du Galaxy S22 Ultra ).