YouTube Music prendra bientôt officiellement en charge les podcasts

Dans le cadre d’un effort plus large en faveur du podcasting sur l’ensemble de la plateforme, YouTube a officiellement annoncé que les podcasts seront bientôt distribués par YouTube Music. Cette annonce intervient après plusieurs mois d’élaboration et de spéculation sur la question de savoir si les podcasts feraient partie de l’expérience YouTube dans son ensemble, ou seulement de l’application Musique.

L’annonce officielle a eu lieu aujourd’hui au « Hot Pod Summit » à Brooklyn, dans le cadre du festival On Air Fest, et a été faite par le responsable des podcasts de YouTube, Kai Chuk. Cependant, aucune date précise n’a été donnée quant à la date de l’annonce, qui a simplement été annoncée comme étant « dans un proche avenir ».

La nouvelle est parvenue aux masses par un tweet d’Arielle Nissenblatt de SquadCast.fm, et comprenait quelques informations préliminaires sur le fonctionnement de la fonctionnalité, notamment que YouTube Music diffuserait des podcasts même lorsque l’écran de l’utilisateur est verrouillé. En outre, Alban Brooke de Buzzsprout a tweeté des informations supplémentaires concernant l’annonce, notamment le fait que l’expérience de podcast sur YouTube Music sera d’abord audio et visera à « unifier l’expérience audio et vidéo », permettant aux utilisateurs de commencer à écouter un podcast sur un appareil avant de le poursuivre sur un autre.

WE’VE GOT YOUTUBE NEWS, podcast people! Kai Chuk: “I hope you don’t mind if I make an announcement.” pic.twitter.com/i3CkEW0DPd — Arielle Nissenblatt (sounds like ‘this & that’)🎧 (@arithisandthat) February 23, 2023

Kai Chuk, Head of YouTube Podcasting, just announced that podcasts are coming to YouTube Music. – audio first experience

– background listening

– library controls — Alban 🛫 NYC for Hot Pod Summit (@AlbanBrooke) February 23, 2023

Dans un e-mail adressé à 9to5Google, Google a confirmé tout ce qui précède et a précisé que YouTube Music ne prendra en charge les podcasts qu’aux États-Unis pour le moment. En outre, Google a ajouté que les créateurs pourront télécharger leurs podcasts audio via RSS « plus tard dans l’année ».

Nous commencerons bientôt à intégrer les podcasts audio et vidéo à YouTube Music pour les utilisateurs des États-Unis, ce qui rendra les podcasts plus faciles à découvrir et plus accessibles, avec d’autres régions à venir. Cela contribuera à rendre les podcasts que les utilisateurs aiment déjà sur YouTube, disponibles dans tous les endroits où ils veulent les écouter. Nous mettons également en place la création de podcasts dans YouTube Studio, ce qui permettra aux créateurs de transformer plus facilement leurs vidéos en podcasts. Les listes de lecture de podcasts pourront bénéficier des fonctionnalités actuelles et futures des podcasts sur YouTube, telles que l’éligibilité à youtube.com/podcasts, le badgeage des podcasts et l’inclusion dans l’application YouTube Music.

Google Podcasts reste pour le moment

L’annonce précise également que YouTube fera des suggestions de podcasts aux utilisateurs en fonction du type de contenu qu’ils écoutent habituellement et que les chaînes YouTube pourraient à l’avenir comporter un onglet spécifiquement consacré aux podcasts. De plus, YouTube a précisé que les droits musicaux pour les podcasts seront les mêmes que pour les vidéos.

Pour l’instant, il semble que l’application autonome Google Podcasts ne sera pas immédiatement supprimée en conséquence directe de la décision de YouTube Music d’inclure les podcasts, ce qui est une bonne nouvelle si l’on considère que nous n’avons pas de date exacte pour le lancement du service sur YouTube Music.