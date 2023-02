Voici des rendus de presse de la prochaine série Garmin Forerunner 265

L’Apple Watch Series 8 et la Galaxy Watch 5 font partie des meilleures smartwatches que vous pouvez acheter actuellement. Cependant, si vous êtes un passionné de fitness qui aime courir en plein air, vous opterez probablement pour une smartwatch de la série Forerunner de Garmin. Les smartwatches Forerunner de Garmin sont spécialement conçues pour les coureurs, peuvent durer plusieurs jours sur une seule charge et offrent un suivi plus précis de la condition physique.

Selon les rumeurs, Garmin va lancer ses nouvelles séries Forerunner 965 et Forerunner 265 de smartwatches en mars. Les rumeurs affirment que la Forerunner 965 sera la smartwatch plus haut de gamme, et la Forerunner 265 et sa version plus petite, la Forerunner 265s, seront plus du côté du budget.

Mais la meilleure nouvelle, c’est que nous pouvons maintenant voir à quoi pourraient ressembler la Forerunner 265 et la Forerunner 265s grâce à des images marketing récemment divulguées, sur lesquelles les gens de Gadgets to Wear ont réussi à mettre la main.

À en juger par les images, il semble que le Forerunner 265 et sa variante plus petite, le Forerunner 265s, auront probablement une apparence analogue à leurs prédécesseurs, la Forerunner 255 et la Forerunner 255s. Les images montrent également que la Forerunner 265 pourrait être disponible dans les coloris Black, Aqua, et Whitestone. Quant à sa petite soeur, la Forerunner 255s, elle pourrait être disponible en Black, Light Pink, et Whitestone.

Les Forerunner 265 et Forerunner 265s devraient avoir des écrans AMOLED, la seule différence entre les deux modèles étant la taille de l’écran. En termes d’autonomie, la Forerunner 265 sera probablement capable de tenir jusqu’à 13 jours en mode smartwatch et 20 heures en mode GPS sur une seule charge.

La rumeur prétend également que les prochaines séries Forerunner 965 et Forerunner 265 pourraient être les premières smartwatches Garmin équipées de la fonctionnalité ECG.

On sait peu de choses sur le prix des prochaines smartwatches Forerunner, mais selon les rumeurs, la Forerunner 265 pourrait coûter environ 499,99 dollars.