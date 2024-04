Galaxy Watch 7 : Nouvelle ère de surveillance de la glycémie pour diabétiques

La série Samsung Galaxy Watch 7, attendue pour juillet, pourrait intégrer une fonctionnalité de santé très attendue : la surveillance de la glycémie.

Ce développement serait particulièrement bénéfique pour les personnes diabétiques, pouvant potentiellement remplacer ou compléter les moniteurs jetables actuels, qui doivent être remplacés toutes les 7 à 14 jours.

Selon le média sud-coréen Pulse relayé par SamMobile, cette fonctionnalité serait en cours de développement chez Samsung, mentionnée récemment dans un communiqué de presse liant la surveillance de la glycémie et les wearables au soutien des personnes diabétiques et de ceux souhaitant adopter un mode de vie plus sain. Bien que la Galaxy Watch 7 n’ait pas été explicitement mentionnée dans ce communiqué, son ajout est considéré comme probable, mais non confirmé.

En parallèle, un des modèles dévoilés pourrait être baptisé Samsung Galaxy Watch Ultra, venant éventuellement remplacer la prétendue Samsung Galaxy Watch 7 Pro, d’après des références trouvées dans une base de données non nommée.

Contrairement à l’année précédente où seulement deux modèles avaient été lancés, trois versions seraient en discussion cette année : la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch 7 Classic, et la Galaxy Watch Ultra de niveau premium.

Une annonce de la Galaxy Watch 7 le 10 juillet

Un modèle plus abordable de la Galaxy Watch est également attendu, mais il semblerait qu’il ne soit pas directement lié à la série Watch 7 et serait lancé séparément. Des rumeurs indiquent également qu’un wearable de milieu de gamme pourrait être proposé par Google.

Les détails devraient être révélés prochainement, avec une annonce officielle prévue pour le 10 juillet. Cette date pourrait également coïncider avec la présentation de nouveaux appareils pliables Samsung et le lancement complet de la Galaxy Ring.