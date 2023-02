Opera ajoute des fonctions d’IA à son navigateur suite à la vague de ChatGPT

Le navigateur Web Opera est le dernier à partager des plans d’intégration de l’IA avec ChatGPT. Les prochaines mises à jour de ses navigateurs comprendront l’ajout de « services de contenu générés par l’IA dans la barre latérale du navigateur », a déclaré Opera dans un communiqué de presse.

La mise en œuvre de ChatGPT dans le navigateur d’Opera suit rapidement l’annonce de l’adoption par Microsoft du système d’OpenAI dans son propre navigateur, ainsi que l’annonce par Google de son outil propriétaire d’IA Bard. Les entreprises associées aux navigateurs et aux moteurs de recherche ont porté un intérêt particulier à la vague de popularité de l’IA, d’autant plus que ChatGPT a débuté en tant qu’outil basé sur un navigateur.

Microsoft est actuellement le premier à s’y intéresser, en proposant une liste d’attente pour sa version de Bing alimentée par ChatGPT. Bard de Google n’est pas encore disponible, mais Google indique qu’il teste actuellement le service alors qu’une série d’alternatives à ChatGPT commencent à apparaître.

Parmi les autres fonctionnalités, citons celles qui fonctionneront avec les navigateurs pour simplifier leurs fonctions, comme un bouton « Shorten » dans la barre d’adresse. Cela permettra à l’IA de façonner un résumé d’une page Web ou d’un article. Dans l’ensemble, Opera vise à développer des outils qui aideront les utilisateurs à filtrer l’explosion de contenu attendue en raison de l’apparition de générateurs tels que ChatGPT.

Generative AI services are giving people new superpowers!

We are announcing the first plans for upcoming integrations in our browsers, such as a webpage shorten feature as a sidebar integration.

Here are our plans: https://t.co/kd50TVz7Ag pic.twitter.com/abkRghyo03

— Opera (@opera) February 11, 2023