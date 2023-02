OpenAI annonce ChatGPT Plus à 20 dollars par mois avec un accès prioritaire

L’IA ChatGPT d’OpenAI, très populaire, est devenue un peu plus difficile d’accès, mais bientôt, vous pourrez passer en tête de file avec ChatGPT Plus. Bien que la version gratuite soit toujours disponible, la priorité sera donnée aux abonnés.

Cela ne devrait pas être une surprise malgré le statut non lucratif d’OpenAI, étant donné les énormes coûts de réseau et de calcul qui s’accumulent au rythme d’activité actuel. Le coût individuel de 20 dollars par mois est relativement faible si vous êtes un utilisateur assidu de ChatGPT. Cependant, sur une année, cela représente 240 dollars, ce qui reste une somme importante à dépenser si vous souhaitez un accès plus rapide.

We’ll begin to invite people from the waitlist and will broaden availability beyond the US soon. Join the waitlist here: https://t.co/fd11x9mrG9 —OpenAI (@OpenAI) February 1, 2023

Si vous avez suivi l’actualité de ChatGPT, vous avez peut-être entendu dire que le coût de l’abonnement serait deux fois plus élevé. La rumeur de ChatGPT Pro n’a pas fait surface et pourrait avoir été remplacée par ChatGPT Plus, beaucoup plus abordable.

En plus d’un accès plus rapide aux heures de pointe, les abonnés à ChatGPT Plus bénéficieront de réponses plus rapides et d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités avant les autres. OpenAI évolue si rapidement que les améliorations apportées à ChatGPT pourraient être particulièrement intrigantes.

OpenAI a qualifié le lancement initial de ChatGPT d’avant-première de recherche. Cela donne l’impression que la version gratuite était temporaire, mais OpenAI a déclaré que l’accès gratuit serait maintenu. Le service d’abonnement aidera à soutenir l’accès gratuit en compensant le coût énorme de la mise à disposition de ChatGPT à tous.

Il est difficile de croire que ChatGPT n’a été lancé qu’en janvier et qu’il a déjà eu un tel impact sur plusieurs industries, ce qui montre clairement que l’IA jouera un rôle majeur à l’avenir.

Un lancement aux États-Unis pour commencer

ChatGPT Plus sera lancé aux États-Unis dans un premier temps et il existe actuellement une liste d’attente pour s’inscrire. L’option d’abonnement sera étendue à d’autres pays au fil du temps, mais aucun calendrier n’a encore été communiqué. Il pourrait également établir une norme pour les prochains chatbots IA payants, qui arriveront très certainement sur le marché. Étant donné qu’OpenAI est un précurseur dans ce domaine, toute personne essayant de lancer un bot qui coûte plus de 20 dollars par mois devra vraiment expliquer pourquoi le sien vaut la peine de payer plus que ChatGPT Plus.

L’utilisation de l’IA pour rédiger des articles ou des essais qui ont été assignés comme devoirs peut être controversée. OpenAI semble en être conscient, puisqu’elle a publié en début de semaine un outil gratuit destiné à détecter le texte généré, même si l’on peut se demander quelle sera son efficacité à ce stade.