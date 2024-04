Logitech révolutionne l’interaction avec l’IA : Découvrez le Logi AI Prompt Builder

L’intégration de l’intelligence artificielle dans nos périphériques informatiques prend un nouveau tournant avec l’annonce par Logitech de son Logi AI Prompt Builder, une innovation qui promet de rendre l’accès à ChatGPT encore plus intuitif.

Ce nouvel outil ne se contente pas de fournir un simple accès à un chatbot ; il propose également des « recettes » prédéfinies qui facilitent la formulation de demandes à l’IA, telles que la reformulation de textes, leur conversion en points clés ou leur adaptation à un nombre de mots spécifique.

Une fonctionnalité remarquable de ce système est l’introduction d’un bouton dédié sur les souris et claviers de Logitech, permettant de lancer directement ces commandes. Par exemple, une nouvelle édition de la souris M750 est équipée d’une touche en couleur bleu sarcelle qui active le Prompt Builder instantanément, vendue à des prix compétitifs. Bien que ce bouton spécial soit un atout, le Prompt Builder peut également être configuré sur d’autres dispositifs Logitech grâce au logiciel inclus Logi Options+.

Il s’agit de l’un des nombreux nouveaux produits Logitech dotés d’améliorations en matière d’IA, notamment la webcam MX Brio et le casque sans fil Zone 2.

Delphine Donné, directrice générale de l’espace de travail personnel de Logitech, a déclaré dans un communiqué : « En tant que pont entre les personnes et leurs expériences numériques, Logitech a un rôle essentiel à jouer dans l’évolution de l’IA, à la fois avec de nouvelles innovations et avec notre portefeuille existant. Le nouveau Logi AI Prompt Builder est un raccourci vers la maîtrise de l’IA pour tous ceux qui possèdent une souris ou un clavier Logitech compatible avec le logiciel Logi Options+ et qui souhaitent accéder facilement au potentiel illimité de l’IA. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de l’innovation de Logitech autour des nombreuses opportunités offertes par l’IA ».

Quelques limites pour le Logi AI Prompt Builder

Cependant, le Logi AI Prompt Builder présente quelques limitations : il nécessite un appareil Logitech récent, ne fonctionne pas simultanément avec des fenêtres de navigateur ouvertes, et à ce stade, il ne prend en charge que ChatGPT en anglais. Logitech a toutefois exprimé son intention d’étendre la compatibilité à d’autres chatbots à l’avenir.

En définitive, bien que le Logi AI Prompt Builder semble être une tentative de Logitech pour stimuler la vente de ses périphériques, il s’inscrit dans une tendance plus large où les fabricants de PC pourraient bientôt rivaliser pour offrir des boutons IA intégrés. Cette évolution soulève une question intéressante : face à une multitude de boutons IA, lequel choisirez-vous pour interagir avec vos assistants virtuels ?