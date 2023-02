Microsoft introduit ChatGPT dans Bing et Edge, et vous pouvez le tester dès maintenant

Microsoft introduit ChatGPT dans Bing et Edge, et vous pouvez le tester dès maintenant

Google a annoncé ce lundi son rival, Bard AI, et devrait faire une démonstration de ses capacités lors d’un livestream plus tard dans la journée. Elle se positionne comme une alternative à ChatGPT qui alimentera le moteur de recherche de Google.

La barre latérale de Bing est disponible dans le navigateur Edge . Microsoft affirme qu’elle peut analyser une page et rédiger un résumé, lier des documents et même comparer des données entre plusieurs pages. À titre d’exemple, Microsoft AI traduit instantanément une chaîne de code provenant de GitHub dans un autre langage de programmation.

Cette intégration s’étend également au navigateur Edge . Microsoft a conçu son navigateur Edge pour qu’il soit plus conforme à Windows 11, mais la mise à jour la plus importante est sa nouvelle intégration de l’IA.

Microsoft a également indiqué que vous pouvez être beaucoup plus précis dans vos requêtes. Par exemple, au lieu de saisir « voyages de 5 jours au Mexique », vous pouvez demander à l’IA de créer un itinéraire. Elle générera la liste, et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez lui demander de générer un message à envoyer à la personne avec laquelle vous voyagez.

Microsoft a présenté cette fonctionnalité à l’aide de quelques démonstrations. Si vous faites des achats, la barre latérale peut rassembler des informations provenant des résultats de recherche et les compiler dans une liste. De même, elle peut rassembler des recettes de plusieurs sources et générer sa propre recette. Dans tous les cas, l’IA annote ce qui est créé et renvoie aux sources à partir desquelles elle a recueilli les informations.

Cela peut sembler familier. Google et d’autres moteurs de recherche exploitent l’IA depuis plusieurs années pour compiler les résultats de recherche, mais la démarche de Microsoft est différente. Il s’agit de « votre copilote IA pour le Web », qui propose de nouvelles fonctions de recherche, de réponse, de chat et de création.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a confirmé lors d’un briefing privé avec la presse qu’ une version du navigateur Edge et du moteur de recherche Bing alimentée par ChatGPT est disponible dès maintenant . L’expérience de recherche et de navigation Web remaniée est conçue pour les questions en langage naturel , remplaçant des aspects essentiels du navigateur par des outils d’IA.