Google annonce que Bard, le rival de ChatGPT, sera disponible dans les semaines à venir

Le succès de ChatGPT a été fulgurant. C’est officiel : Google travaille sur un concurrent de ChatGPT nommé Bard.

Prête ou non, la révolution de l’IA est proche, et avec elle, le potentiel de changer radicalement la façon dont les humains partagent et acquièrent des informations. Quelques semaines seulement après que le chatbot d’intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT d’OpenAI est devenu viral — et que Google a réagi très publiquement en rappelant les fondateurs de la société — Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, a annoncé l’arrivée de Bard, la propre IA conversationnelle de la société. L’outil est mis à disposition de manière très limitée dans un premier temps, à la fois en termes de capacités et de personnes pouvant l’utiliser, mais nous ne sommes qu’à quelques semaines d’un lancement plus large.

ChatGPT est, pour l’instant, un service gratuit que tout le monde peut utiliser pour saisir des requêtes et des commandes auxquelles l’IA conversationnelle répondra de manière étonnamment réaliste.

Bien que des progrès aussi rapides de l’IA accessible au public aient suscité des inquiétudes bien réelles, rien n’arrête la technologie. OpenAI a déjà annoncé un abonnement premium de 20 dollars par mois pour son service, et Microsoft prévoit d’utiliser son investissement dans la société pour renforcer son moteur de recherche Bing, généralement peu performant.

À la lumière de tout cela, il n’est pas surprenant que Google se soit rapidement mobilisé pour présenter sa propre alternative, et sa technologie sera étroitement intégrée au produit Google Recherche de la société. L’exemple utilisé par Google dans son message d’annonce est une demande d’explications simples sur le télescope spatial James Webb qu’un père pourrait donner à son enfant de 9 ans.

Google Bard est alimenté par LaMDA et arrive dans la recherche

Vous vous souvenez de l’affirmation sensationnelle faite au milieu de l’année 2022 selon laquelle le chatbot IA de Google avait acquis un certain degré de « sensibilité », ce qui a conduit au licenciement d’un ingénieur et à des débats animés sur la question de savoir si la sensibilité des machines est possible dans un avenir proche ? Cette affirmation a été faite à propos du modèle linguistique pour les applications de dialogue de Google, plus communément appelé LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), l’intelligence artificielle qui alimentera le chatbot Bard récemment annoncé par Google. Dans un article de blog de Google, Pichai explique que l’entreprise travaille sur Bard depuis une durée indéterminée, après l’introduction de LaMDA il y a deux ans, et que, bien que le système ne soit pas encore prêt à être lâché pour tous, il est ouvert aux « testeurs de confiance ».

Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas l’un de ces testeurs, mais cela ne semble pas avoir beaucoup d’importance, car Pichai poursuit en expliquant que Google rendra l’IA conversationnelle « plus largement disponible pour le public dans les semaines à venir ». À quoi peut-on s’attendre lorsqu’elle arrivera enfin ? En termes simples, il semble que Bard fonctionnera comme Google Recherche, si ce dernier était intrinsèquement assez intelligent pour digérer la masse d’informations écrites et partagées par les humains, puis en produire un résumé, une explication, une création ou une suggestion sans aucune entrée réelle de leur part.

C’est une perspective à la fois excitante et effrayante, même si Google insiste sur le fait qu’elle déploiera sa technologie de manière « audacieuse et responsable », les fonctionnalités étant déployées « bientôt » sur Google Recherche. L’entreprise utilise initialement une version légère de LaMDA qui, selon Google, est moins exigeante pour le matériel qui l’alimente et permet donc de la lancer à plus grande échelle.

Comme si cela ne suffisait pas, Google organise également un événement consacré à l’IA, à la recherche et à d’autres sujets mercredi.