L’iPhone 15 devrait être équipé d’une nouvelle caméra

Il faudra probablement attendre encore 7 mois avant l’annonce officielle de l’iPhone 15, mais en attendant, il y a beaucoup de fuites et de rumeurs le concernant — y compris une qui indique une « nouvelle bosse de caméra » pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus.

Cette information provient d’un informateur, ShrimpApplePro, sur Twitter. L’affirmation a été faite en réponse à un tour d’horizon des spécifications de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus qui ont circulé jusqu’à présent.

Don’t quote me on this but

New camera bump. https://t.co/xzgTmCb6hU pic.twitter.com/kbVLk1fDqH — ShrimpApplePro 🍤 Vtuber (@VNchocoTaco) February 9, 2023

Cependant, il n’y a pas d’autres détails joints — donc on ne sait pas exactement comment la bosse de la caméra sur les successeurs de l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus vont différer. On peut supposer qu’il s’agira d’un remodelage. Il convient de souligner que la mention d’une nouvelle bosse de la caméra est précédée de la phrase « ne me citez pas sur ce point, mais » — ce qui suggère que cette rumeur n’est peut-être pas la plus fiable en termes de qualité de l’information ou de certitude qu’elle se concrétise.

Cela dit, ShrimpApplePro n’est pas nouveau dans le jeu des fuites. Si cette source nous a fourni des informations inexactes par le passé, elle a également fait des prédictions correctes. Ces prédictions correctes incluent la taille de la batterie de l’iPhone 14 Pro Max.

À ce stade, on peut donc dire que la caméra de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus a été redessinée. Il sera intéressant de voir si nous entendons d’autres rumeurs de ce type d’ici septembre.

Encore des interrogations

En ce qui concerne les caractéristiques, les nouveaux modèles d’iPhone 15 pourraient être dotés d’un objectif de caméra périscope et d’autres améliorations avancées.

2023 est clairement une année passionnante pour les fans d’Android et d’iOS, car ils pourraient voir des smartphones plus avancés de la part des fabricants de gadgets géants.