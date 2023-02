Une caractéristique du Xiaomi Mix Fold 3 dévoilée : la caméra périscope

Xiaomi s’apprête à lancer son smartphone pliable de troisième génération, le MIX Fold 3. Avec cet appareil, le géant technologique espère rattraper la « mauvaise » caméra de la précédente génération. Ce smartphone pliable sera livré avec une spécification améliorée, offrant aux utilisateurs une expérience nouvelle et améliorée de la photographie.

Selon l’article de GizChina, le marché des smartphones pliables étant en pleine expansion, diverses entreprises lancent de nouveaux modèles pour élargir leur portefeuille. Il a été rapporté que Xiaomi prévoit de lancer le MIX Fold 3, la troisième génération de son appareil pliable. La mise à niveau la plus notable du MIX Fold 3 est l’inclusion d’un capteur téléobjectif périscope.

Avec le capteur téléobjectif périscope, les utilisateurs peuvent s’attendre à un effet de zoom optique plus élevé que la caméra téléobjectif 2x de 8 mégapixels figurant dans le MIX Fold 2. Bien qu’il reste encore à voir ce que le MIX Fold 3 nous réserve, il est clair que Xiaomi prend des mesures pour être compétitif sur le marché des smartphones pliables.

Avec ses spécifications et ses caractéristiques à jour, ainsi qu’un prix plus élevé que son prédécesseur, cet appareil sera probablement populaire parmi les amateurs de technologie. La mainmise de Samsung et Huawei sur le marché se tendant progressivement, restons à l’écoute pour voir ce que donnera cet appareil.

Les avantages de l’objectif périscope

La ligne de transmission de la lumière du téléobjectif périscope est différente de celle du capteur de la caméra principale. Le principal avantage de ce nouveau téléobjectif est qu’il permet aux smartphones de prendre de meilleures images, de meilleure qualité, de scènes lointaines.

Un excellent exemple est le téléobjectif périscope de 8 mégapixels du Xiaomi Mi MIX 4. Cet objectif offre un zoom optique 5x et un zoom hybride 50x, et le niveau de zoom est beaucoup plus important que sur le Mi MIX Fold 2. Par conséquent, la sortie prochaine du Mi MIX Fold 3 sera probablement l’avenir des téléobjectifs périscopiques dans l’arène des smartphones, comme le note également un article de Gadgets Now.

Cet appareil devrait conserver la même taille de cadre et le même poids que le Mi MIX Fold 2, mais sera équipé d’une technologie de caméra sous l’écran pour permettre un affichage plein écran, sans encoche ni poinçon.

Avec ces progrès substantiels dans le domaine de la photographie sur smartphone, il est clair que le téléobjectif périscope restera une fonctionnalité très recherchée sur le marché.