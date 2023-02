Apple confirme que l’iPhone 14 Pro se vend comme des petits pains

Nous savons depuis un certain temps que les modèles Pro sont ceux qui rapportent le plus à Apple ces jours-ci, et le PDG Tim Cook a reconnu la forte demande pour ces appareils.

Le dirigeant de la société a déclaré lors de la conférence téléphonique avec les analystes après le dernier rapport sur les résultats que les performances des modèles iPhone 14 Pro sur le marché ont été jusqu’à présent pour le moins impressionnantes, ajoutant qu’Apple aurait vendu encore plus d’unités s’il n’y avait pas eu de pénurie d’approvisionnement.

Apple a déclaré en novembre dernier que la production de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max serait affectée par des problèmes d’approvisionnement en Chine. En raison des restrictions qui ont eu lieu dans le pays, certains de ses fournisseurs n’ont pas été en mesure de fabriquer les pièces dont la société avait besoin pour les iPhone.

Ainsi, les modèles Pro, qui étaient très demandés, ont été fortement impactés, le client étant à un moment donné obligé d’attendre jusqu’à plusieurs semaines pour recevoir les smartphones commandés.

Une pénurie qui a impacté les ventes

« L’iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max se sont très bien comportés jusqu’à ce que nous ayons une pénurie d’approvisionnement et que nous ne puissions pas répondre à la demande totale. Et donc c’est définitivement un cycle Pro fort. Je pense qu’il y a un certain nombre de raisons à cela, mais la plus importante est toujours le produit. Et je pense que les innovations et le produit parlent d’eux-mêmes », a expliqué Cook.

« Et nous nous sentons très bien avec le produit que nous avons annoncé en septembre et nous sommes heureux d’être maintenant à un point où nous expédions à la demande ».

En revanche, Tim Cook est resté complètement hermétique aux performances de l’iPhone 14 Plus. Le tout nouveau modèle fait apparemment l’objet d’une demande peu enthousiaste, et beaucoup de gens se demandent si l’entreprise va encore sortir un Plus l’année prochaine ou l’abandonner après une seule génération.