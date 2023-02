Le port USB-C de l’iPhone 15 pourrait être volontairement limité par Apple

Depuis un certain temps déjà, on entend dire que la série d’iPhone 15 sera celle qui remplacera enfin le port Lightning par un port USB-C. Cela peut sembler une excellente nouvelle pour de nombreux fans, mais il semble qu’une fois de plus, Apple ait trouvé un moyen de suivre et de restreindre le type de chargeurs/câbles de recharge que les propriétaires peuvent utiliser.

Selon une rumeur qui circule sur le réseau social chinois Weibo, Apple va inclure une puce d’authentification de type Lightning dans le port USB-C de la gamme iPhone 15, ainsi que dans le câble de charge livré dans la boîte. Cette initiative serait une réponse au mandat de l’UE qui exige que tous les nouveaux smartphones adoptent l’USB-C d’ici la fin 2024.

Selon les rapports, la gamme d’iPhone 15 sera dotée d’une variante de l’USB-C développée par Apple. La source de la rumeur est une personne qui prétend être un expert en circuits intégrés, avec 25 ans d’expérience de travail sur les processeurs Pentium d’Intel.

Cette puce est vraisemblablement destinée à contrôler les types d’accessoires pouvant être utilisés avec les téléphones et leurs effets sur ces derniers, comme le souligne MacRumors.

Il est bien connu qu’Apple obtient beaucoup des fabricants tiers qui paient une licence pour vendre des accessoires de type Lightning, il n’est donc pas du tout surprenant que la société ait trouvé un moyen de continuer à le faire même après la mise à niveau de l’iPhone avec USB-C. Bien sûr, cette approche aide également à éviter les dommages causés par des périphériques potentiellement dangereux et inconnus, mais cela pourrait très bien être réalisé sans des limitations aussi dures.

Des avantages pour les modèles Pro ?

Une autre chose qui vaut la peine d’être notée ici, c’est que l’analyste prolifique d’Apple, Ming-Chi Kuo, qui est souvent correct dans ses prédictions concernant l’entreprise, a déclaré qu’il y a une bonne possibilité qu’Apple réserve les avantages de l’USB-C uniquement pour l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Cela laisserait essentiellement les deux iPhone les plus abordables avec les mêmes capacités que le port Lightning offert sur la série iPhone 14.

En d’autres termes, nous pourrions voir la même approche qu’Apple a adoptée avec l’iPad et l’iPad Pro d’entrée de gamme, où le modèle le moins cher ne pouvait aller que jusqu’à 480 Mb/s, tandis que les itérations plus chères pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu’à 40 Gb/s — un océan de différence entre les deux.

Il convient de mentionner que l’interface USB-C utilisée dans des appareils tels que l’iPad de 10e génération, l’iPad Mini, l’iPad Air et l’iPad Pro ne comporte pas de puce d’authentification, ce qui en fait une première pour les ports USB-C de la société. Les potentielles implications de cet ajout sont actuellement inconnues.