Apple annonce un premier trimestre fiscal difficile avec la baisse des ventes d’iPhone

Apple vient de déclarer les résultats financiers de son premier trimestre de l’année fiscale 2023, et ils n’ont pas tout à fait donné les chiffres attendus de la période des fêtes de fin d’année. Le chiffre d’affaires et le bénéfice net d’Apple n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street en raison des perturbations causées par les restrictions COVID-19 dans les centres de fabrication chinois et d’un marché incertain où les autres géants de la technologie ont réduit leurs coûts par des licenciements massifs.

La société a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 117,15 milliards de dollars au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2022, ce qui représente une chute de plus de 5 % par rapport aux 123,9 milliards de dollars de ventes nettes totales réalisées au cours du même trimestre de l’année dernière. Il s’agit de la plus forte dégringolade trimestrielle enregistrée par Apple depuis 2016. Mais, ce n’est pas là que les mauvaises nouvelles s’arrêtent. Alors que les dépenses d’exploitation ont bondi de près de 1,5 milliard de dollars, le bénéfice net est passé de 34,6 milliards de dollars à 29,99 milliards de dollars au cours du dernier trimestre.

Les États-Unis restent le plus grand marché d’Apple, mais le chiffre d’affaires du premier trimestre est passé de 51,49 milliards de dollars à 49,27 milliards de dollars sur le continent américain. En ce qui concerne la ventilation par produit, les ventes d’iPhone, le poumon d’Apple, ont déçu. Le revenu net des iPhone s’est élevé à 65,77 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 8 % par rapport aux 71,62 milliards de dollars de revenus qu’Apple a enregistrés pour ses ventes de smartphones au cours du trimestre de vacances de l’année précédente.

Apple avait déjà mis en garde contre des retards dans les ventes et une demande plus lente que prévu, tandis que les grèves dans les usines de production en Chine ne lui ont pas fait de cadeau.

Le Mac a été le plus touché, mais les services ont augmenté

Le pire déclin de la catégorie de produits d’Apple s’est produit dans le domaine de l’informatique. De 10,8 milliards de dollars pour le trimestre se terminant le 25 décembre 2021, le chiffre d’affaires d’Apple pour le Mac a connu une forte baisse et s’est établi à 7,7 milliards de dollars pour le dernier trimestre se terminant le 31 décembre 2022. Il s’agit d’une baisse d’environ 29 % des revenus trimestriels provenant des ventes de Mac.

Les revenus combinés de la vente de wearables, d’enceintes connectées et d’autres accessoires ont également pris un coup, dégringolant de 14,7 milliards de dollars à 13,48 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Le PDG Tim Cook a déclaré à CNBC que la combinaison d’un « environnement macroéconomique difficile », d’un dollar fort et de problèmes de production de la série d’iPhone 14 en Chine a conduit la société à publier des chiffres de revenus inférieurs aux prévisions.

2 milliards d’appareils actifs !

Sur le plan positif, la société affirme qu’elle dispose désormais d’une base impressionnante de 2 milliards d’appareils actifs portant le logo Apple.

Le PDG Tim Cook déclaré :

Alors que nous continuons tous à naviguer dans un environnement difficile, nous sommes fiers d’avoir la meilleure gamme de produits et de services que nous ayons jamais eue, et comme toujours, nous restons concentrés sur le long terme et menons avec nos valeurs dans tout ce que nous faisons. Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape importante et nous sommes ravis d’annoncer que nous comptons désormais plus de 2 milliards d’appareils actifs dans notre base installée croissante.

Du côté des services, le géant technologique de Cupertino a enregistré un chiffre d’affaires record de 20,8 milliards de dollars, ce qui représente une croissance d’environ 6 %. Les perspectives sont également bonnes dans le domaine des tablettes, puisque les revenus de l’iPad ont connu une hausse très inattendue de 30 % par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Malgré ce rapport, Apple s’attend à ce que les ventes d’iPhone reprennent au cours du trimestre actuel, soit le deuxième trimestre fiscal de 2023. Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, a déclaré :