Razer dévoile sa souris de jeu la plus légère de tous les temps : la Viper Mini Signature Edition

Les autres spécifications de la Viper Mini Signature Edition comprennent une sensibilité maximale de 30 000 DPI, une vitesse maximale de 750 IPS, une accélération maximale de 70 G et un cycle de vie de 90 millions de clics. Cependant, en raison de sa construction minimale, la souris n’est pas équipée d’une molette de défilement inclinable, d’un éclairage RVB et d’une compatibilité avec les stations d’accueil.

