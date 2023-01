by

Apple travaillerait sur un écran connecté de type iPad, une nouvelle Apple TV, et bien d’autres choses

Après l’annonce de ses derniers ordinateurs portables MacBook Pro et ordinateurs de bureau Mac mini basés sur la technologie M2 — sans parler de la nouvelle enceinte HomePod — un nouveau rapport affirme qu’Apple se prépare à cibler le marché de la maison connectée avec des produits entièrement nouveaux.

En effet, Apple travaillerait sur de nouveaux produits pour la maison connectée afin d’étendre sa présence sur ce marché, selon Bloomberg.

Selon le rapport, Apple développe un écran connecté, analogue à un iPad d’entrée de gamme, qui peut contrôler les appareils ménagers et afficher du contenu vidéo. Il peut également gérer les chats FaceTime et peut être posé sur un mur ou d’autres surfaces à l’aide de fixations magnétiques, ce qui le positionne comme un gadget de maison plutôt que comme un iPad standard. Autrement dit, ce produit donnera au consommateur moyen l’accès au même type de centre de commande tactile pour la maison connectée que nous avons vu chez les amateurs de DIY depuis des années.

Le rapport indique également qu’Apple a connu des difficultés sur le marché de la maison connectée et a été distancé par ses rivaux. Ses appareils actuels sont limités dans leurs fonctionnalités, et son service de commande vocale Siri n’a pas eu autant de succès qu’Alexa d’Amazon et Google Assistant.

Les nouveaux appareils, ainsi que les modifications à venir de Siri, sont destinés à améliorer les performances d’Apple sur ce marché. L’entreprise aurait également envisagé l’idée de créer des écrans smart home plus grands.

Nouvelle enceinte et nouveau boîtier TV

Outre les futurs écrans connectés et la nouvelle enceinte, Apple travaille également à la mise à niveau de son boîtier Apple TV. Selon des sources, une nouvelle version dotée d’une puissance de traitement plus rapide est en cours de développement et devrait être commercialisée au cours du premier semestre de l’année prochaine. Le projet de combinaison HomePod/Apple TV semble également avoir subi des revers, mais est toujours en cours, selon la source

En outre, la société a remanié son application Home pour prendre en charge le populaire protocole de maison connectée Matter, qui permet aux produits de différentes marques de fonctionner ensemble. Cependant, ces nouveaux produits de maison connectée ne devraient pas être disponibles à l’achat avant au moins l’année prochaine, selon des sources initiées. L’introduction de ces nouveaux produits aidera Apple à rivaliser sur le marché de la maison connectée, actuellement dominé par Amazon et Google.

Cette semaine, Apple a lancé sa nouvelle enceinte HomePod, dont le prix est de 349 euros. Elle comprend des fonctionnalités de maison connectée telles que la reconnaissance sonore, qui peut détecter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone et envoyer une notification directement sur l’iPhone de l’utilisateur si un son est identifié. En outre, elle dispose d’un capteur de température et d’humidité intégré qui peut mesurer les environnements intérieurs.