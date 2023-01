Apple présente les SoC M2 Pro et M2 Max avec un CPU 20 % plus rapide et un GPU 30 % plus rapide

L’année dernière, Apple a révélé la deuxième génération de son SoC pour les ordinateurs Mac, connu sous le nom de Apple M2. Aujourd’hui, la société a révélé deux versions améliorées aux performances plus rapides, qui seront intégrées à plusieurs nouveaux Mac.

Apple a annoncé deux nouvelles puces appelées M2 Pro et M2 Max. Le M2 Pro offre à sa pleine puissance un processeur de 12 cœurs et jusqu’à un GPU de 19 cœurs, tandis que le M2 Max s’appuie sur les capacités du M2 Pro, y compris un GPU de 38 cœurs. Ces puces sont les successeurs des M1 Pro et M1 Max qui ont été annoncés en 2021.

Elles sont toujours basées sur la technologie de processus de 5 nm, mais sont dotées d’une architecture d’un SoC présentant une mémoire unifiée, de meilleures performances par watt et une incroyable efficacité énergétique, ainsi qu’une bande passante et une capacité de mémoire accrues.

Le M2 Pro offre jusqu’à 200 Go/s de bande passante pour la mémoire, avec une prise en charge de 32 Go de mémoire unifiée. Le M2 Max offre jusqu’à 400 Go/s de bande passante mémoire, soit deux fois plus que le M2 Pro et près de quatre fois plus que le M2, et prend en charge jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée. Les deux puces sont également dotées de technologies personnalisées améliorées, notamment un moteur neuronal à 16 cœurs plus rapide et le puissant moteur multimédia d’Apple.

Points forts et spécifications du M2 Pro :

40 milliards de transistors, soit plus de deux fois la quantité de M2

Nouveau CPU 10 ou 12 cœurs, dont 8 cœurs haute performance et 4 cœurs haute efficacité, jusqu’à 20 % plus rapide que le CPU 10 cœurs du M1 Pro

GPU jusqu’à 19 cœurs, jusqu’à 30 % plus rapide que le M1 Pro

Le M2 Pro peut être configuré avec jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée rapide à faible latence, avec jusqu’à 200 Go/s de bande passante mémoire

Des applications comme Adobe Photoshop exécutent des charges de travail lourdes plus rapidement, et la compilation dans Xcode est jusqu’à 2,5 fois plus rapide que sur le MacBook Pro à processeur Intel le plus rapide.

Points forts et spécifications du M2 Max :

Comprend le même puissant processeur à 12 cœurs que le M2 Pro

GPU 38 cœurs pour des performances graphiques jusqu’à 30 % plus rapides que le M1 Max

67 milliards de transistors — 10 milliards de plus que M1 Max et plus de 3x celui de M2

Double l’interface mémoire par rapport à M2 Pro pour un débit allant jusqu’à 400 Go/s, soit près de 4 fois la bande passante mémoire de M2

M2 Max peut être configuré avec jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée rapide

M2 Max peut s’attaquer à des projets à forte intensité graphique que les systèmes concurrents ne peuvent même pas exécuter

Le M2 Max est la puce la plus puissante et la plus efficace au monde pour un ordinateur portable professionnel.

Technologies personnalisées avancées dans M2 Pro et M2 Max :

Le Neural Engine d’Apple de nouvelle génération à 16 cœurs, capable d’effectuer 15,8 trillions d’opérations par seconde, et jusqu’à 40 % plus rapide que la génération précédente

Le M2 Pro est doté d’un moteur multimédia extrêmement puissant et efficace, comprenant le codage et le décodage de vidéos H.264, HEVC et ProRes accélérés par le matériel, ce qui permet de lire plusieurs flux de vidéos ProRes 4K et 8K en consommant très peu d’énergie

Le M2 Max dispose de deux moteurs de codage vidéo et de deux moteurs ProRes, ce qui permet un codage vidéo jusqu’à deux fois plus rapide que celui de M2 Pro

Le dernier processeur de signal d’image d’Apple offre une meilleure réduction du bruit et, avec le Neural Engine, utilise la vidéo computationnelle pour améliorer la qualité des images de la caméra

Une Secure Enclave de nouvelle génération est un élément essentiel de la sécurité d’Apple, la meilleure de sa catégorie.

Déjà disponible

Ces puces équipent les nouveaux modèles MacBook Pro et Mac mini qui seront commercialisés à partir de ce mois-ci.

À propos de ces annonces, Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d’Apple, a déclaré :

Seule Apple fabrique des SoC comme le M2 Pro et le M2 Max. Ils offrent des performances professionnelles incroyables et une efficacité énergétique inégalée dans le secteur. Avec un processeur et un processeur graphique encore plus puissants, la prise en charge d’un système de mémoire unifié plus vaste et un moteur multimédia avancé, les M2 Pro et M2 Max représentent des avancées étonnantes dans le domaine du silicium Apple

Apple n’a pas eu de concurrence significative en matière de performance par watt depuis l’introduction du M1, et les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max semblent être des mises à niveau décentes. Cependant, nous devrons attendre les benchmarks du monde réel et les rapports sur les éventuels problèmes (comme les problèmes de SSD sur le M2 de base).