Matter va révolutionner votre maison connectée, tout ce que vous devez savoir

La norme Matter 1.0 est arrivée. Après avoir entendu pendant des mois que cette norme logicielle apporterait des avantages considérables à notre maison connectée, les utilisateurs peuvent enfin commencer à la voir à l’œuvre en la déployant sur de nouveaux gadgets et d’anciens favoris.

Plus de 500 entreprises à travers le monde ont travaillé ensemble au sein de la Connectivity Standards Alliance (CSA) pour donner vie à Matter. Avec le lancement de Matter 1.0 et le début du programme de certification Matter, il devrait désormais être beaucoup plus facile de trouver des technologies de maison connectée qui vous seront utiles au quotidien plutôt que de vous causer un tas de maux de tête.

Mais qu’est-ce que Matter et comment fonctionne-t-il ? Voici quelques éléments de réponse.

Qu’est-ce que Matter ?

La promesse de la technologie de la maison connectée est que vos gadgets peuvent interagir les uns avec les autres pour former un système qui est meilleur que la somme de ses parties. Dans un monde idéal, par exemple, vous pourriez déverrouiller la serrure connectée de votre porte d’entrée après une longue journée de travail et votre enceinte connectée Amazon Echo Dot pourrait instantanément diffuser votre musique préférée pendant qu’une machine à café connectée vous préparerait une boisson relaxante.

Malheureusement, pour réaliser quelque chose comme cela, vous devez passer beaucoup de temps à rechercher si un appareil est compatible avec les gadgets que vous avez déjà — et s’il ne l’est pas, il n’y a peut-être pas d’alternative qui l’est.

C’est là qu’intervient Matter. Au lieu d’une multitude de petits micro-écosystèmes, les appareils compatibles avec Matter pourront tous interagir dans le cadre d’une grande installation de maison connectée. Lorsque vous achetez un nouveau produit compatible avec Matter, vous n’avez pas besoin de vous demander s’il interagira avec votre installation existante alimentée par Google Assitant, Amazon Alexa ou Apple Homekit, il devrait simplement pouvoir s’intégrer de manière transparente.

Matter est une norme de couche d’application, ce qui signifie qu’elle s’appuie sur un protocole existant. Il existe deux protocoles pour commencer : Matter-over-Wi-Fi et Matter-over-Thread. De plus, le protocole Matter-over-Ethernet/Bridge permet d’intégrer à Matter des appareils reliés à un pont (comme les ampoules Philips Hue Zigbee).

Comment fonctionne Matter ?

L’utilisation de Matter ne devrait pas changer la façon dont vous interagissez actuellement avec votre installation de maison connectée. Une fois la mise à jour déployée sur vos appareils et leurs applications pour smartphone, vous devriez pouvoir continuer à tout utiliser comme vous le faites actuellement, vous aurez juste davantage d’options pour les gadgets que vous pouvez ajouter à votre maison. La seule chose à laquelle il faut faire attention est que les différentes marques n’intègrent pas leurs produits avec Matter de la même manière.

Certaines, comme Phillips Hue, rendront presque tous leurs appareils existants (ainsi que les nouveaux) compatibles avec Matter. Comme Phillips, les entreprises le feront par le biais d’une mise à jour logicielle — qui, pour le Hue Bridge, aura lieu au « 1er trimestre 2023 », c’est-à-dire en janvier, février ou mars — qui fera entrer les appareils dans le giron de la nouvelle norme.

Il peut y avoir quelques problèmes ici et là, mais pour la plupart, la transition vers Matter sera rapide et sans douleur.

Malheureusement, cette adoption totale de Matter ne sera pas possible pour tous les appareils de maison connectée existants. Pour certaines marques, comme Amazon et Google, les très anciens modèles seront laissés de côté.

Si vous possédez un récent appareil connecté comme le nouvel Echo Dot (5e génération), le Nest Hub Max ou le Echo Show 10 (entre autres), vous devriez bénéficier de la mise à jour de Matter. Toutefois, les modèles de plus de quelques années ne bénéficieront pas nécessairement de la même prise en charge. Dans ces cas-là, vous devrez soit mettre à niveau vos enceintes connectées, soit renoncer aux avantages que Matter apportera.

En outre, même certains modèles assez récents ne seront pas mis à jour vers Matter, la prise en charge de la nouvelle norme ne s’appliquant qu’aux nouveaux gadgets pour la maison connectée de certaines marques. C’est le cas de l’éclairage connecté de Nanoleaf : seuls les nouveaux produits compatibles avec Matter de sa gamme Essentials adopteront la norme Matter.

Encore un long chemin à parcourir

Autrement dit, Matter a encore un long chemin à parcourir avant de tenir pleinement sa promesse d’une maison connectée interopérable et simple. À court terme, ne vous attendez pas à utiliser Matter de manière fiable dans votre maison avant le début de l’année prochaine. Trop d’entreprises n’ont pas encore totalement mis en œuvre le support de Matter, alors qu’elles ont eu beaucoup de temps pour s’y préparer. Il faudra encore plus de temps avant que vous puissiez simplement chercher le logo Matter sur une boîte et l’utiliser en toute confiance et de manière transparente dans votre maison connectée.

Il est clair que Matter ne va pas résoudre tous les problèmes de la maison connectée dans les prochaines années. Il se peut qu’il n’en résolve aucun dans les 6 prochains mois (le CSA a déclaré qu’elle visait des mises à jour annuelles au printemps et à l’automne).

Mais, une fois l’infrastructure sous-jacente entièrement mise en place, Matter permettra aux fabricants de construire plus facilement de meilleurs appareils pour la maison connectée et aux plateformes de créer de meilleures expériences pour la maison intelligente. Et c’est vraiment ce qui mettra l’industrie sur la bonne voie vers la maison connectée simple et interopérable.