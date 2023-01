Apple dévoile le nouveau HomePod avec une qualité audio supérieure

Apple a dévoilé une nouvelle enceinte connectée HomePod, la HomePod 2e génération étant la suite inattendue de la première enceinte de la firme de Cupertino, controversée concurrente du Amazon Echo. Le nouveau HomePod 2023 sera vendu au prix de 349 euros, et à première vue, on pourrait se demander si Apple n’a pas simplement sorti un vieux stock de l’enceinte de première génération.

C’est parce que l’esthétique est très proche du design original. Il y aura deux couleurs — blanc et gris minuit — pour le design enveloppé de tissu, la maille acoustiquement transparente s’incurvant doucement autour du haut-parleur situé en dessous. Apple affirme que le tissu lui-même est 100 % recyclé, et que le câble d’alimentation a une finition tissée assortie.

En haut, il y a un panneau tactile rétroéclairé. Contrairement au HomePod original, sur le HomePod de seconde génération, toute la surface est éclairée et non plus seulement un cercle en son centre. Différentes animations montrent quand Siri écoute et répond, tandis que les pressions et les touchers permettent de lire et de mettre en pause la musique.

À l’intérieur, on trouve un woofer à haute excursion conçu sur mesure, qui, d’après Apple, peut entraîner le diaphragme du haut-parleur sur 20 mm. Il y a également cinq tweeters (qui utilisent la formation de faisceaux pour diriger leur son) et un microphone d’égalisation des basses. Le nouveau HomePod utilise les réflexions sonores des surfaces qui l’entourent, qu’il s’agisse de murs ou d’autres éléments, afin d’adapter son réglage musical en temps réel. Apple affirme qu’il est également capable de diffuser un son Spatial Audio direct et ambiant aux auditeurs.

Le tout est alimenté par le chipset Apple S7, qui prend en charge la fonction Spatial Audio avec un seul HomePod ou deux HomePod reliés sans fil. Il est également possible de les relier sans fil à une Apple TV 4K pour écouter la télévision et les films. Siri peut alors être utilisé pour contrôler l’Apple TV 4K en mains libres. Il convient de noter que les paires stéréo ne prendront en charge que deux HomePods identiques : vous ne pourrez pas associer un HomePod de première génération et un HomePod de deuxième génération, par exemple, ou ce nouveau HomePod 2023 et un HomePod mini.

Des fonctionnalités telles que l’audio multiroom sont également contrôlées par Siri. Il répond au mot d’ordre familier « Hey Siri », mais il est également possible de transmettre le son de l’iPhone — grâce à l’Ultra Wideband — à un HomePod situé à proximité. Cela peut inclure de la musique, des podcasts et des appels téléphoniques. « Localiser » sur le HomePod permet de localiser les appareils perdus par commande vocale.

Un hub HomeKit avec prise en charge de Matter

Cependant, c’est dans la maison connectée que le nouveau HomePod pourrait s’avérer le plus utile. Il fonctionnera comme un hub HomeKit, bien sûr, mais il est également compatible avec Matter. Lors d’une mise à jour au printemps, ses microphones seront capables d’écouter les bruits d’urgence — comme les détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone — et d’envoyer une notification d’avertissement sur un iPhone. Apple a également ajouté des capteurs de température et d’humidité, afin que ces facteurs puissent déclencher des automatismes HomeKit.

Bien sûr, Siri peut parler, mais aussi utiliser une liste de sons ambiants fraîchement enregistrés. Cela inclut l’océan, la forêt et la pluie, selon Apple. Il y a une nouvelle tonalité de confirmation qui suggère que Siri a agi sur une instruction pour un appareil hors de vue — comme dans une autre pièce ou un placard — ou qui ne montre pas visiblement un signe de changement, comme un chauffage qui s’allume.

Les ventes du nouveau HomePod 2e génération démarrent aujourd’hui, au prix de 349 euros. Les livraisons commenceront à partir du 3 février 2023.