Apple vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à votre nouveau HomePod Mini

Apple a discrètement mis à jour la documentation couvrant le HomePod mini sur son site Web suite au lancement de la deuxième génération du HomePod. Le site Web de la société mentionne désormais que son enceinte connectée à 109 euros est « désormais » équipée d’un capteur de température et d’humidité. Pour mettre fin à toute confusion découlant de l’acte silencieux d’Apple, il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau HomePod mini pour bénéficier des avantages du capteur de température et d’humidité. La pile de capteurs a toujours été là.

Apple n’explique pas ce qu’elle fait sur le HomePod mini, mais nous avons une idée, grâce au HomePod de seconde génération qui a été lancé plus tôt dans la semaine.

La société affirme qu’il peut mesurer l’environnement intérieur et lorsqu’il détecte que la valeur de la température a atteint un certain niveau dans la pièce, il met en mouvement des activités telles que l’activation/désactivation du ventilateur, la fermeture du store, la manipulation du thermostat, parmi d’autres tâches pertinentes attribuées aux appareils de la maison connectée. En outre, il ne semble pas que vous puissiez contrôler le capteur de température et d’humidité, et il est probable qu’ils ne vous indiqueront pas non plus les valeurs exactes de température et d’humidité.

La question qui se pose ici est la suivante : comment Apple a-t-elle pu glisser une pile de capteurs à l’intérieur du HomePod mini et ne jamais en parler ? Eh bien, Bloomberg a rapporté en 2021 que le HomePod mini est équipé d’un capteur de température et d’humidité dormant fabriqué par Texas Instruments. iFixit a ouvert l’enceinte connectée et a confirmé la présence du capteur tout en offrant un aperçu de son apparence. Apple a discuté en interne de la possibilité d’activer le capteur pour qu’il fasse son travail, mais pour des raisons non divulguées, cela n’a pas eu lieu, jusqu’à maintenant.

Une mise à jour pour disposer de nouvelles fonctionnalités

Apple activerait la pile de capteurs de température et d’humidité à l’intérieur du HomePod mini avec une mise à jour logicielle dans les semaines à venir.

La société n’a pas fourni de calendrier officiel pour cette mise à jour, mais elle pourrait très bien coïncider avec la sortie d’iOS 16.3 la semaine prochaine. La mise à jour est actuellement au stade des tests préliminaires de la version Release Candidate.