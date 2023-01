Apple dévoile le nouveau Mac Mini avec les puces M2 et M2 Pro à un prix de départ abordable

Le dernier rafraîchissement du Mac mini remonte à plus de deux ans, et alors que l’on pourrait s’attendre à ce qu’Apple annonce un nouveau modèle lors d’une sorte de grand événement, la société avait manifestement d’autres plans.

Aujourd’hui, Apple a fait plusieurs annonces importantes sans trop de médiatisation. Tout d’abord, Apple a révélé que les SoC M2 Pro et M2 Max seront équipés d’un nouveau silicium fabriqué par Apple, puis elle a dévoilé le nouveau matériel que ces puces alimenteront : de nouveaux MacBook Pro et un Mac mini rafraîchi.

Alors que le M2 Max, plus puissant, semble être le domaine du nouveau MacBook Pro pour le moment, le Mac mini sera disponible dans les configurations M2 et M2 Pro. Bien sûr, Apple vante les performances accrues associées à ces nouveaux SoC dans l’annonce d’aujourd’hui, mais ceux qui attendaient un rafraîchissement du Mac mini pourraient être plus intéressés par la baisse de prix qu’Apple a mise en place avec le modèle M2 de base.

Lorsque le Mac mini M1 2020 a été lancé, Apple a mis un prix de départ de 799,99 euros. Cette fois-ci, Apple a réduit de 100 euros le prix de ce modèle bas de gamme, ramenant le Mac mini M2 de base à un prix de 699 euros. Le modèle M2 Pro sera nettement plus cher que son homologue M2, avec un prix de départ de 1 549 euros.

Dans son annonce d’aujourd’hui, Apple détaille les différences entre les deux modèles, indiquant que le Mac mini M2 est équipé d’un processeur à 8 cœurs (avec quatre cœurs haute performance et quatre cœurs d’efficacité) et d’un GPU à 10 cœurs. Le modèle M2 peut prendre en charge jusqu’à deux écrans et offre jusqu’à 24 Go de RAM unifiée, selon la configuration choisie par les utilisateurs lors de l’achat.

Jusqu’à 3 écrans connectés

Le Mac mini M2 Pro, quant à lui, est doté d’un processeur à 12 cœurs (8 de performance/4 d’efficacité) et d’un potentiel énorme de 19 cœurs pour le GPU, bien qu’il soit facile d’imaginer qu’une telle configuration ajoute un coût supplémentaire significatif. Quoi qu’il en soit, le Mac mini M2 Pro peut prendre en charge jusqu’à trois écrans à la fois ou un seul écran 8K, selon Apple, ainsi que jusqu’à 32 Go de mémoire. À première vue, ce n’est pas mal pour un appareil de l’encombrement d’un Mac mini, Apple affirmant que les utilisateurs peuvent « exécuter des flux de travail de haute performance qui étaient auparavant inconcevables dans un facteur de forme aussi compact ».

Apple n’est généralement pas du genre à faire attendre ses clients, et cette fois-ci ne semble pas différente, puisque les deux modèles de Mac mini sont en précommande aujourd’hui sur le site Web d’Apple. Les premières commandes commenceront à arriver le 24 janvier, soit le jour même où ces nouvelles machines seront disponibles dans les Apple Stores.