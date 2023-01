Apple annonce des MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés de puces M2 Pro et M2 Max

Apple annonce des MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés de puces M2 Pro et M2 Max

Apple a dévoilé les nouvelles versions des MacBook Pro 14 et 16 pouces, mettant fin à des mois de spéculation autour de ces appareils. Les nouveautés incluent les dernières puces M2 Pro et M2 Max – mais pas grand-chose d’autre.

Apple vient de présenter la mise à niveau la plus attendue des MacBook Pro qui sont équipés du nouveau M2 Pro avec un processeur à 10 ou 12 cœurs pour des performances jusqu’à 20 % supérieures à celles du M1 Pro, 200 Go/s de bande passante de mémoire unifiée, soit le double de celle du M2, jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée et un nouveau GPU avec jusqu’à 19 cœurs pour des performances graphiques jusqu’à 30 % supérieures, et le Neural Engine qui est 40 % plus rapide.

Le MacBook Pro avec une puce M2 Max dispose d’un GPU jusqu’à 38 cœurs pour des performances graphiques jusqu’à 30 % supérieures à celles du M1 Max, d’une bande passante de mémoire unifiée de 400 Go/s, soit le double de celle du M2 Pro.

Le M2 Max est doté d’un processeur nouvelle génération à 12 cœurs, avec jusqu’à 8 cœurs haute performance et 4 cœurs haute efficacité pour des performances jusqu’à 20 % supérieures à celles du M1 Max, et d’un moteur multimédia plus puissant que le M2 Pro, avec une accélération ProRes deux fois plus importante pour accélérer considérablement la lecture et le transcodage des médias, a déclaré la société.

La nouvelle puce apporte également le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et une meilleure autonomie, même si ces appareils conservent la même capacité de batterie. Ces derniers prennent en charge les écrans externes 8K en HDMI pour la première fois et jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée dans le modèle M2 Max.

Ils se déclinent en modèles de 14,2 et 16,2 pouces avec un écran Liquid Retina XDR MiniLED, la technologie ProMotion avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz, un châssis en aluminium et un Magic Keyboard, comme son prédécesseur.

Spécifications des MacBook Pro (2023) 14 pouces et 16 pouces

Écran 14,2 pouces (3024×1964 pixels) / 16,2 (3456×2234 pixels) Liquid Retina XDR à 254 pixels par pouce, technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, luminosité soutenue (plein écran) jusqu’à 1 000 nits, luminosité de pointe de 1 600 nits, rapport de contraste de 10 00 000:1

Puce Apple M2 Pro – CPU 10 cœurs avec 6 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité avec GPU 12 cœurs, CPU 12 cœurs avec 8 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, GPU 19 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, bande passante mémoire 200 Go/s

Puce Apple M2 Max – CPU 12 cœurs avec 8 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, GPU 30 cœurs / 38 cœurs, moteur neuronal 16 cœurs, bande passante mémoire 400 Gb/s

Jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée (configurable à 64 Go (M2 Max), ou 96 Go (M2 Max avec GPU 38 cœurs))

512 Go / 1 To de stockage SSD (configurable à : 2 To, 4 To, ou 8 To)

macOS Ventura

Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID, capteur de lumière ambiante, trackpad Force Touch pour un contrôle précis du curseur et des capacités de détection de la pression

Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3

Caméra FaceTime HD 1080 p, processeur de signal d’image avancé avec vidéo computationnelle.

Matrice de trois microphones de qualité studio avec rapport signal/bruit élevé et formation de faisceau directionnel, prise casque de 3,5 mm avec prise en charge avancée des casques à haute impédance, système audio haute-fidélité à 6 haut-parleurs avec woofers à annulation de force, son stéréo large

Prise en charge du son spatial lors de la lecture de musique ou de vidéos avec Dolby Atmos sur les haut-parleurs intégrés, son spatial avec suivi dynamique de la tête lors de l’utilisation des AirPods (3e génération), AirPods Pro et AirPods Max

3 ports Thunderbolt 4 ports USB Type-C avec prise en charge de la recharge, DisplayPort, Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gb/s), USB 4 (jusqu’à 40 Gb/s), emplacement pour carte SDXC, port HDMI 2.0, port MagSafe 3

14 pouces – Dimensions : 1,55 x 31,26 x 22,12 cm ; Poids : 1,6 kg (M2 Pro) / 1,63 kg (M2 Max).

16 pouces – Dimensions : 1,68 x 35,57 x 24,81 cm ; Poids : 2,15 kg (M2 Pro) / 2,16 kg (M2 Max).

14 pouces – Batterie lithium-polymère de 70 Wh avec jusqu’à 18 heures de lecture de films avec l’app Apple TV et jusqu’à 12 heures de Web sans-fil ; Adaptateur secteur USB-C 67 W (inclus avec le M2 Pro avec CPU 10 cœurs) / Adaptateur secteur USB-C 96 W (inclus avec le M2 Pro avec CPU 12 cœurs ou M2 Max, configurable avec le M2 Pro avec CPU 10 cœurs), câble USB-C vers MagSafe 3

16 pouces – Batterie lithium-polymère de 100 Wh avec jusqu’à 22 heures de lecture de films avec l’application Apple TV et jusqu’à 15 heures de Web sans-fil ; adaptateur secteur USB-C de 140 W, câble USB-C vers MagSafe 3

Prix et disponibilité

MacBook Pro 14 pouces M2 Pro 10-Core CPU, 16-Core GPU, 16 Go de mémoire unifiée, 512 Go SSD – 2 399 euros

MacBook Pro 14 pouces M2 Pro 12-Core CPU, 19-Core GPU, 16 Go de mémoire unifiée, 1 To SSD – 2 999 euros

MacBook Pro 14 pouces M2 Max 12-Core CPU, 30-Core GPU, 32 Go de mémoire unifiée, 1 To SSD – 3 699 euros

MacBook Pro 16 pouces M2 Pro 12-Core CPU, 19-Core GPU, 16 Go de mémoire unifiée, 512 Go SSD – 2 999 euros

MacBook Pro 16 pouces M2 Pro 12-Core CPU, 19-Core GPU, 16 Go de mémoire unifiée, 1 To SSD – 3 229 euros

MacBook Pro 16 pouces M2 Max 12-Core CPU, 38-Core GPU, 32 Go de mémoire unifiée, 1 To SSD – 4 149 euros

Les nouveaux modèles MacBook Pro peuvent être commandés dès aujourd’hui, 17 janvier. Ils seront expédiés à partir du mardi 24 janvier.