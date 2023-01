Les spécifications et les prix de la série Samsung Galaxy S23 détaillés

Certains smartphones fuient plus que d’autres, et à ce stade, il semble que la série Galaxy S23 de Samsung s’est retrouvée sur la toile presque tous les jours, car maintenant, en plus de toutes les autres fuites à ce jour, nous avons une liste complète des spécifications pour les trois smartphones.

En commençant par le Galaxy S23 standard – dans une liste partagée par WinFuture – ce smartphone a apparemment un écran AMOLED de 6,1 pouces d’une résolution de 2 340 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (qui peut descendre jusqu’à 48 Hz lorsqu’un rafraîchissement élevé n’est pas nécessaire). L’écran a apparemment une densité de pixels de 425 pixels par pouce (ce qui suggère que le panneau pourrait être plus proche de 6,06 pouces), le support de HDR10+, et est dit être protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2.

Les autres spécifications énumérées comprennent un chipset Snapdragon 8+ Gen 2, 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage, et une batterie de 3 900 mAh avec une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 10 W. La caméra du Galaxy S23 est apparemment une fois de plus un système à triple lentille avec un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture f/1.8, un capteur ultra-large de 12 mégapixels f/2.2 et un téléobjectif de 10 mégapixels f/2.4, avec un zoom optique 3x. Il y aurait également une caméra frontale de 12 mégapixels, et le smartphone fonctionnerait sous Android 13 avec l’interface One UI 5.1 de Samsung. Enfin, il mesure 146,3 x 70,9 x 7,6 mm et pèse 167 g. Il est certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau et est disponible en noir, coton, vert et violet.

Le Samsung Galaxy S23+ est répertorié comme ayant les mêmes caméras, le même logiciel, la même résistance à l’eau, le même chipset et la même quantité de RAM, et il semble qu’il sera disponible dans les mêmes teintes, mais d’autres spécifications varient. Par exemple, il a apparemment un écran de 6,6 pouces avec une densité de 393 pixels par pouce – bien que les autres spécifications de l’écran soient identiques.

Il est également listé comme étant livré avec un choix de 256 ou 512 Go de stockage, et ayant une batterie de 4 700 mAh, avec une charge filaire plus rapide de 45W, ainsi qu’une charge sans fil de 10W. Bien sûr, un écran plus grand signifie que le smartphone est aussi plus grand, avec des dimensions de 157,8 x 76,2 x 7,6 mm et un poids de 195 g.

Le Galaxy S23 Ultra, la bête de la famille

Enfin, il y a le Galaxy S23 Ultra, et la fuite des spécifications pour celui-ci est venue de @BillbilKun, qui a partagé ce qui semble être une image officielle montrant les spécifications.

Official Technical Sheet for Samsung Galaxy S23 Ultra (always for France) So we can confirm that there will be a 1TB version (and not only from Samsung Shop)https://t.co/qzYJFExZOI — billbil-kun (@BillbilKun) January 17, 2023

Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,8 pouces d’une résolution de 3 088 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement variable entre 1Hz et 120Hz. L’écran a apparemment 500 pixels par pouce, le support HDR10+, et le Gorilla Glass Victus 2. Il est également question d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2, d’un choix de 8 ou 12 Go de RAM, ainsi que de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage, et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 45 W et sans fil de 10W.

La caméra comprend apparemment un capteur principal de 200 mégapixels à ouverture f/1,7, un capteur ultra-large de 12 mégapixels f/2,2, un téléobjectif de 10 mégapixels f/2,3 avec un zoom optique 3x, et un périscope de 10 mégapixels f/4,9 avec un zoom optique 10x. Il est également question d’une caméra frontale de 12 mégapixels, d’Android 13 et de One UI 5.1.

Les dimensions sont indiquées comme 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, le poids comme 233 g, il est fait mention d’une certification IP68, et les couleurs sont indiquées comme vert, noir, crème et lavande – ce qui signifie probablement les mêmes nuances que les deux autres modèles.

Et des informations sur les prix

Comme si ce n’était pas assez, il y a une fuite de prix de la série Galaxy S23 relayée par 9to5Google, qui affirme avoir vu les informations de prix australien pour les smartphones. Cette information indique que le Galaxy S23 commencera à 1 350 AU$, le Galaxy S23+ à 1 650 AU$, et le Galaxy S23 Ultra à 1 950 AU$.

Cela représente dans tous les cas 100 dollars australiens de plus que le prix de la série Galaxy S22, et nous pourrions donc assister à des hausses de prix analogues dans d’autres régions, notamment en France. Il est peu probable que les conversions directes soient exactes, mais si ces prix sont corrects, on peut penser qu’une augmentation du prix de départ comprise entre environ 50 et 100 euros est probable.

Cela dit, si les fuites de spécifications ci-dessus sont exactes, alors dans le cas du Galaxy S23+ et du S23 Ultra, vous obtiendrez également plus de stockage pour ce prix de départ.