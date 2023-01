WhatsApp travaille sur le transfert des discussions, un raccourci de blocage, un nouveau mode caméra

WhatsApp, propriété de Meta, a récemment introduit le support des proxys sur les appareils Android et iOS. Maintenant, la société se concentre sur le développement de nouvelles fonctionnalités telles que le transfert de discussions, un raccourci de blocage d’un utilisateur, et un nouveau mode caméra pour une future mise à jour de l’application, selon le populaire WABetaInfo.

En effet, WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de transférer leur historique de discussions vers un nouveau téléphone Android sans avoir à utiliser Google Drive.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de déplacer leur historique de discussions en toute sécurité et en toute confidentialité vers un nouvel appareil. Cette fonctionnalité est en cours de développement et devrait être publiée dans une prochaine mise à jour de l’application.

WhatsApp est en train de développer une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de bloquer rapidement des contacts. Selon une capture d’écran, la fonctionnalité sera accessible dans les notifications, mais ne sera visible que lorsqu’un message est reçu de contacts inconnus ou non fiables. Cette limitation est en place pour éviter de bloquer accidentellement des contacts de confiance lorsqu’ils répondent à des notifications.

Nouveau mode caméra

WhatsApp prévoit d’introduire un nouveau mode de caméra qui permettra aux utilisateurs de passer du mode appareil photo au mode vidéo d’un simple toucher. Actuellement, les utilisateurs doivent appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour enregistrer une vidéo, ce qui peut être fastidieux lorsqu’on essaie d’enregistrer des vidéos plus longues.

Avec le nouveau mode caméra, il sera plus pratique de capturer des vidéos. Cette fonctionnalité devrait être incluse dans une future mise à jour de l’application et est considérée comme une évolution positive pour les utilisateurs de WhatsApp, rendant plus simple et plus facile l’enregistrement de vidéos.

Les nouvelles fonctionnalités évoquées ci-dessus, telles que le transfert de discussions, le raccourci de blocage d’un utilisateur et un nouveau mode caméra, sont en cours de développement et devraient être publiées dans une future mise à jour de l’application WhatsApp. Il convient de noter que WhatsApp a déjà publié de nouvelles fonctionnalités dans sa version bêta, telles que Picture-in-picture sur iOS, la protection contre les captures d’écran pour les messages Vue une fois sur Android, et plus encore.

La date de sortie de ces nouvelles fonctionnalités n’est pas encore confirmée et sera annoncée par les mises à jour de la version bêta.