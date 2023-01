Les spécifications du Samsung Galaxy Book 3 ont été dévoilées

Nous savions depuis un certain temps que Samsung travaillait sur de nouveaux modèles Galaxy Book, et il semble maintenant que leur lancement soit tout proche. Les nouveaux ordinateurs portables de Samsung seront annoncés le 1er février lors du même événement Unpacked où Samsung dévoilera la série Galaxy S23.

Et selon un rapport de MySmartPrice, la gamme comprendra non pas un, ni deux, mais cinq modèles différents, chacun avec ses propres spécifications.

Les appareils suivants verront le jour le 1er février (et seront mis en vente peu après) :

Galaxy Book 3

Galaxy Book 3 360

Galaxy Book 3 Pro

Galaxy Book 3 Pro 360

Galaxy Book 3 Ultra

En outre, la source citée affirme qu’un modèle Galaxy Book 2 Go devrait également être annoncé au cours du même événement.

Inutile de préciser que la gamme de cinq modèles est censée séduire le plus grand nombre de clients possible, et qu’elle comprend donc des versions à écran plus petit et plus grand avec diverses configurations matérielles.

Alors que le Galaxy 3 Ultra ne sera proposé qu’avec un écran de 16 pouces, les autres modèles Pro de la gamme seront disponibles avec des écrans de 14 et 16 pouces — le Galaxy Book 3 et son frère 360 devraient arborer un écran exclusif de 15 pouces.

Tous les ordinateurs portables fonctionneront sous Windows 11, et il va sans dire que les spécifications matérielles sont aussi variées que possible, notamment parce que Samsung souhaite proposer les ordinateurs portables à des prix bas, mais aussi cibler le marché haut de gamme avec des configurations plus onéreuses.

Des ordinateurs très puissants

Par exemple, le Pro 360 sera livré avec des puces Intel Evo de 13e génération (le i7-1360 est très probable) jumelées avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD. L’écran 3K sera accompagné de quadruple haut-parleurs AKG, d’une batterie de 76 WHr avec charge rapide de 65W, et d’un S Pen inclus dans la boîte.

Les informations sur les prix n’ont pas fuité, donc les détails complets seront annoncés par Samsung lors de l’événement.