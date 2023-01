Le Samsung Galaxy S22 FE pourrait encore être lancé

Vous avez peut-être — et c’est compréhensible — abandonné l’espoir de voir un Galaxy S22 FE de la part de Samsung. Après tout, nous sommes maintenant un an après le lancement du Galaxy S21 FE, et il y a très peu de rumeurs concernant un successeur. Cependant, il semble que ce smartphone pourrait encore être prévu.

Selon @OreXda sur Twitter, l’arrivée du Galaxy S22 FE est « presque confirmée », mais n’est pas encore certifiée, ce qui fait penser qu’il n’arrivera pas au Galaxy Unpacked 2023 le 1er février, où nous devrions voir la série Galaxy S23.

Q : S22 FE 출시는 확실한가 ? A : 사내에서는 거의 확정으로 보고있다. 다만, 아직 인증을 안한것으로 보아 이번달/언팩엔 출시하지 않을 예정으로 보인다. —Connor/코너 / コナー (@OreXda) January 15, 2023

Dans un autre tweet, ils affirment que nous ne le verrons probablement pas au premier trimestre de cette année — ce qui signifie qu’il pourrait ne pas être lancé avant avril. Cependant, on doit prendre cela avec des pincettes — la source n’a pas encore beaucoup divulgué, donc on ne peut pas dire à quel point ils sont précis ou crédibles.

I Think S22 FE is not comming at This Year Q1. reveal quietly or another unpaked. (Not Gonna reveal at Awsome Unpacked) —Connor/코너 / コナー (@OreXda) January 11, 2023

Pourtant, alors que nous n’avons pas beaucoup entendu parler du Galaxy S22 FE, un rapport de décembre a suggéré qu’il était toujours envisagé, et qu’il utiliserait peut-être un nouveau chipset Exynos 2300. @OreXda n’est donc pas le seul à penser que ce smartphone pourrait encore voir le jour.

Il est certainement possible que le Samsung Galaxy S22 FE soit toujours disponible, mais la question de savoir s’il doit l’être est tout autre. S’il n’est pas lancé avant avril (ou plus tard), cela fera bien plus d’un an après le lancement du Galaxy S21 FE, et aussi au moins deux mois après le lancement de la série Galaxy S23.

Un téléphone avec le nom « S22″ lancé après le S23 aura immédiatement l’air daté, et il sera vraisemblablement un appareil moins performant que le Samsung Galaxy S22 standard, mais il pourrait finir par coûter plus cher, car le flagship vieillissant de Samsung est souvent réduit ces jours-ci — et le sera d’autant plus, une fois que le Galaxy S23 aura débarqué.

Ainsi, le Samsung Galaxy S22 FE pourrait s’avérer extrêmement difficile à vendre (un peu comme son prédécesseur). Samsung ferait mieux de le renommer, pour qu’il ait l’air moins démodé, ou de l’abandonner au profit du Samsung Galaxy S23 FE quelques mois plus tard.

En l’état actuel des choses, le Galaxy S22 FE aura probablement besoin d’un prix étonnamment bas ou de caractéristiques haut de gamme inattendues pour se classer parmi les meilleurs téléphones Samsung.