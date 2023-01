WhatsApp lance le support proxy pour contourner les blocages Internet

Dès à présent, WhatsApp permet à ses utilisateurs de se connecter via des serveurs proxy afin de contourner, entre autres, les blocages gouvernementaux. Cela doit être utilisé dans les pays où les gens seraient autrement exclus de l’utilisation de WhatsApp.

C’est ce que l’entreprise a annoncé aujourd’hui. La nouvelle prise en charge de proxy permet aux utilisateurs d’accéder à WhatsApp même si le gouvernement d’un pays bloque le service, peut-on lire dans la déclaration.

We continue to fight for your right to communicate freely and privately.

Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 5, 2023