Une nouvelle mise à jour de Samsung apporte Matter Easy Pair aux smartphones Galaxy

Les maisons connectées sont un sujet brûlant, et ce statut est probablement là pour perdurer, car la technologie devient de plus en plus accessible. L’année dernière, les SmartThings de Samsung sont devenus compatibles avec Matter, ce qui signifie qu’ils pouvaient jouer avec toutes les autres technologies compatibles avec Matter, quel que soit le fabricant.

D’accord, mais acheter des ampoules, des prises et des stores connectés ne signifierait pas grand-chose s’il était toujours difficile de les configurer, n’est-ce pas ? Eh bien, SamMobile a signalé la sortie d’une mise à jour de Balayage D’appareils Proches, qui rendra le processus plus facile que jamais.

Pour rappel, la fonction Balayage D’appareils Proches est fournie avec la plupart des smartphones et tablettes Samsung. Elle était initialement conçue pour rechercher en arrière-plan votre Galaxy Watch 4 ou vos Buds 2 Pro, et vous permettre de vous y connecter sans effort par le biais d’une notification. Mais maintenant, la fonction s’étend pour inclure également Matter Easy Pair.

La mise à jour arrivera sur votre application Balayage D’appareils Proches depuis le Galaxy Store sous la version 11.1.08.07. Après la mise à jour, l’application commencera à scanner votre environnement à la recherche de SmartThings compatibles — et d’autres appareils de maison connectée compatibles avec Matter — automatiquement, et vous demandera si vous souhaitez les connecter et les configurer.

Cela permet d’éliminer la barrière que représentait auparavant la technologie de la maison connectée, car à l’époque, chaque marque avait sa propre norme de connectivité. Désormais, tant qu’un appareil porte le logo Matter, il s’accorde avec votre installation Samsung SmartThings ou Google Home. Et il vous permet également d’utiliser l’application de l’une ou l’autre marque.

Cela va certainement dans le sens de l’annonce par Samsung de sa dernière SmartThings Station, qui vise à figurer parmi les hubs de maison connectée les plus abordables et les plus accessibles. Cet engagement en faveur de l’amélioration de la qualité de vie pourrait faire de 2023 l’année de la maison connectée, de sorte que vous pourriez commencer à planifier des améliorations plus intelligentes de votre maison.