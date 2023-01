Huawei aurait produit en masse ses propres puces de 12nm-14nm

Une rumeur l’été dernier laissait entendre que Huawei produisait son propre chipset « Kirin » pour la série phare Huawei P60 attendue au début de l’année. La gamme « P » des smartphones Huawei se concentre généralement sur la photographie.

Huawei est coupé des puces de pointe par une règle d’exportation américaine qui interdit aux fonderies utilisant la technologie américaine d’expédier des puces à Huawei. L’entreprise, qui était autrefois le deuxième client de TSMC après Apple, a la permission d’utiliser les puces Snapdragon de Qualcomm, mais ces composants sont modifiés pour ne pas fonctionner avec la 5G.

Le problème auquel Huawei est confronté est que la plus grande fonderie de Chine est une société appelée SMIC et en dehors des puces de 7 nm qu’elle a produites pour le minage de crypto-monnaies (qui ne peuvent pas être utilisées pour les smartphones), SMIC est limitée à la fabrication de puces pour smartphones en utilisant son nœud de processus de 14 nm. On est loin du nœud de processus de 3 nm que TSMC et Samsung Foundry produisent en masse à l’heure actuelle.

En termes simples, plus le nœud de processus est bas, plus le nombre de transistors sur une puce est élevé. Par exemple, la gamme d’iPhone 11 de 2019 était alimentée par le SoC A13 Bionic de 7 nm qui comportait 8,5 milliards de transistors. Le chipset A16 Bionic que l’on trouve sous le capot des modèles iPhone 14 Pro est fabriqué à l’aide du nœud de processus 4 nm de TSMC et contient près de 16 milliards de transistors. Plus le nombre de transistors d’une puce est élevé, plus cette puce est puissante et économe en énergie.

Ainsi, lorsque la rumeur a été entendue pour la première fois, elle ne semblait pas avoir de sens, car la gamme Huawei P60 aurait le handicap d’utiliser un chipset moins puissant et moins économe en énergie. Et même maintenant, après qu’un informateur ait publié sur le réseau social chinois Weibo relayé par Huawei Central, que Huawei se prépare à produire en masse des puces utilisant des nœuds de processus de 12 nm et 14 nm, cela n’a toujours pas de sens.

En fait, le tuyau ne mentionne pas le nom de la fonderie qui fabriquera les composants, mais il indique que la production de masse initiale des puces en 12 nm et 14 nm est pratiquement prête. Elle a déjà été utilisée à l’intérieur de l’entreprise et si les puces 12nm-14nm n’aideront pas Huawei sur le marché des smartphones, la source écrit qu’elles pourraient être utilisées pour alimenter des wearables.

Huawei pourrait produire sa propre machine EUV

L’informateur ajoute qu’à terme, Huawei sera en mesure d’accéder à ses propres puces haut de gamme, mais que cela ne se produira pas en 2023. La récente demande de brevet de Huawei pour des composants EUV pourrait faciliter ce processus. La machine EUV (lithographie ultraviolette extrême) est une boîte on de la taille d’un bus scolaire qui utilise la lumière ultraviolette pour graver des motifs de circuits sur des plaquettes de silicium plus fines qu’un cheveu humain. Cette machine est importante, car plus on utilise de transistors dans une seule puce, plus les motifs de circuits doivent être fins.

Une seule entreprise fabrique la machine EUV, et il s’agit d’une société néerlandaise appelée ASML, qui s’est conformée aux demandes des États-Unis de ne pas en vendre à la Chine. Mais Huawei a créé certains composants qui sont suffisamment différents des brevets d’ASML pour justifier l’attribution d’un brevet à l’entreprise assiégée. Et si elle peut créer sa propre technologie EUV, cela ouvrira un tout nouveau monde pour l’entreprise. SMIC pourrait ainsi être en mesure d’égaler TSMC et Samsung Foundry, nanomètre par nanomètre.

Si cela se produit, Huawei sera en mesure de produire des smartphones 5G (bien qu’un boîtier pour le Mate 50 Pro 4G lui permette de se connecter aux signaux 5G). Elle a déjà remplacé Android par son propre HarmonyOS (la troisième génération de HarmonyOS est préinstallée dans la série Mate 50) et a développé son propre écosystème Huawei Mobile Services pour remplacer celui de Google. S’il peut s’approvisionner en puces de pointe, en fin de compte, Huawei aura eu le dernier mot.

Huawei possède sa propre unité de conception de semi-conducteurs, HiSilicon. Les puces de marque Kirin de Huawei étaient à une époque considérées comme aussi bonnes que le silicium conçu par Apple et Qualcomm. L’objectif de Huawei est de revenir à ce bon vieux temps.