Test des Galaxy Buds2 Pro : un design plus élégant, un superbe son

Samsung a récemment dévoilé ses tout nouveaux écouteurs sans fil — les Galaxy Buds2 Pro – aux côtés de la série Galaxy Watch 5, du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4.

Pour le prix de 229 euros, les Galaxy Buds2 Pro sont désormais de facto les meilleurs écouteurs sans fil pour le fan de Samsung, et parmi les écouteurs les plus complets pour l’utilisateur Android en général, surtout celui qui aime écouter de la musique de danse électronique, du hip-hop et d’autres genres musicaux à forte teneur en basses.

Dans la boîte on retrouve :

Galaxy Buds2 Pro

Étui de charge

Deux jeux supplémentaires d’embouts en silicone

Câble USB-C vers USB-C

Guide de démarrage rapide

Garantie

Galaxy Buds2 Pro : design

Les Galaxy Buds Pro originaux sont sortis il n’y a pas si longtemps, et ils avaient un design brillant pour les écouteurs. Ils étaient un peu plus grands, un peu plus pointus, et objectivement pas très attrayants, du moins pour moi. Désormais, les Galaxy Buds2 Pro présentent un design épuré, lisse et moderne, et leur boîtier ainsi que les écouteurs eux-mêmes sont entièrement recouverts de plastique mat. La brillance a disparu, tout comme les coins plus rugueux des anciens Buds Pro.

Nous avons un étui de charge en forme de petite boîte à bijou mat, avec une lumière LED à l’avant et un port de charge USB Type-C à l’arrière. Ouvrez-le et vous révèlerez les nouveaux élégants écouteurs Buds2 Pro, qui commencent instantanément à s’appairer avec les smartphones, tablettes et ordinateurs portables à proximité. Un marquage « Sound by AKG » se dresse fièrement au-dessus des écouteurs, qui sont maintenus magnétiquement à l’intérieur de l’étui, toujours en charge depuis celui-ci.

Forme et sensation

Les Galaxy Buds2 Pro n’ont peut-être pas l’air d’être les plus petits écouteurs au premier coup d’œil, mais ils sont certainement légers, et lorsqu’ils sont dans l’oreille, il est facile de les oublier. Les écouteurs intra-auriculaires m’irritent généralement, mais ceux-ci sont suffisamment confortables et légers pour des sessions d’écoute musicale de longue durée.

Et si vous prévoyez de faire de l’exercice avec vos Buds2 Pro, ne vous inquiétez pas, ils ne s’envoleront pas de vos oreilles, même pendant un exercice vigoureux. Et vous avez la possibilité de mettre des embouts plus grands, au cas où vous auriez l’impression que les embouts moyens par défaut sont trop lâches.

Galaxy Buds2 Pro : fonctionnalités

Si vous utilisez un smartphone Android avec votre nouveau Galaxy Buds2 Pro, vous avez la possibilité de télécharger l’application compagnon de Samsung, appelée Galaxy Wearable. Là encore, cette application n’est pas disponible sur les iPhone.

Une fois appairée, l’application vous invite à télécharger une autre application, « Galaxy Buds2 Pro Manager ». Ensuite, l’application Galaxy Wearable vous demandera un certain nombre de permissions… Et enfin, vous pourrez l’utiliser.

Toute cette histoire en valait-elle la peine ? L’application est-elle utile ? Eh bien, voyez les captures d’écran ci-dessus pour tout ce qu’elle a à offrir, mais en gros, à part un égaliseur, que votre smartphone Android a probablement déjà intégré, et à part l’option de lire vos notifications à haute voix, je dirais non. Vous ne perdez donc pas grand-chose si vous décidez simplement de ne pas utiliser cette application compagnon, ou si vous êtes sur un iPhone, donc vous ne pouvez pas l’utiliser de toute façon. Ce n’est pas une grosse perte.

Les principales choses que vous voudrez faire avec vos Buds2 Pro peuvent être faites avec des gestes tactiles, sans application, alors passons à celles-ci…

Appareils pris en charge

L’appairage des Buds2 Pro est toujours aussi simple : dès que vous déballez vos nouveaux écouteurs, il suffit d’ouvrir leur boîtier à proximité de votre ordinateur portable ou de votre smartphone pour qu’ils vous invitent à les appairer.

Du moins, s’il s’agit d’un ordinateur portable Windows ou d’un smartphone Android. Je n’ai pas reçu d’invite sur mon iPhone, mais si c’est le cas pour vous, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres Bluetooth et d’appuyer sur « Samsung’s Buds2 Pro » pour effectuer le couplage manuellement. C’est simple comme bonjour.

Si j’ai ajouté ce paragraphe, c’est pour rassurer tous ceux qui se posent la question : oui, les Buds2 Pro fonctionneront avec n’importe lequel de vos appareils — vous n’avez pas besoin d’être un utilisateur de smartphone Android/Samsung.

Cependant, l’application Galaxy Wearable n’est disponible que sur Android. Elle n’est pas sur iOS, donc les utilisateurs d’iPhone ne pourront pas profiter de ses fonctionnalités. Heureusement, elles ne sont pas nombreuses, mais gardez tout de même cela à l’esprit.

Galaxy Buds2 Pro : utilisation

Vous n’avez pas besoin de l’application susmentionnée pour basculer entre les fonctions de base.

Comme les précédents écouteurs Samsung, tels que les Galaxy Buds Pro originaux, nous avons ici des gestes tactiles. Les côtés des deux écouteurs sont sensibles au toucher, et vous pouvez les toucher une ou plusieurs fois pour basculer entre ANC et son ambiant, mettre votre musique en pause, changer de chanson, etc.

Les commandes tactiles du Galaxy Buds2 Pro :

Appuyez et maintenez enfoncer — basculez entre le système ANC et le son ambiant

Un seul tap — lecture ou pause

Double tap — chanson suivante

Triple tap—chanson précédente

Ces gestes tactiles fonctionnent d’ailleurs sur les deux écouteurs, ce qui est appréciable. Normalement, le geste de gauche est réservé au passage d’un mode à l’autre, tandis que le geste de droite sert à mettre en pause et à sauter des morceaux, mais les deux peuvent tout faire ici.

Une chose que je dois absolument souligner, c’est que cette fois, vous pouvez réellement ajuster l’ajustement de vos écouteurs sans déclencher accidentellement des gestes tactiles. J’ai eu ce problème avec les précédents écouteurs Galaxy, mais ceux-ci vous pouvez les retirer et les ajuster sans toucher accidentellement, tant que vous n’oubliez pas de les tenir en haut et en bas tout en le faisant.

Galaxy Buds2 Pro : performances

Le système ANC de ces écouteurs est assez impressionnant. Samsung se rapproche des meilleurs ANC d’Apple, c’est certain, et je doute que quiconque soit mécontent des Buds2 Pro à cet égard.

Selon Samsung, les Buds2 Pro sont dotés d’un système ANC « meilleur que jamais », avec 3 microphones à haut SNR (Signal-to-Noise Ratio), que les Galaxy Buds2 Pro utilisent pour suivre et éliminer les bruits extérieurs.

Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Eh bien, la plupart des sons à basse et moyenne fréquence, et même de nombreux sons à haute fréquence, sont presque parfaitement réduits au silence lorsque le système ANC entre en action.

Que vous soyez dans un bus bondé ou dans un avion, les Buds2 Pro vous offriront le genre de silence ambiant que vous souhaitez, afin que vous puissiez profiter pleinement de votre musique en toute tranquillité.

Bien sûr, vous pouvez désactiver la fonction ANC et passer au son ambiant si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous. Contrairement à l’ANC, le son ambiant ne bloque pas les bruits extérieurs, au contraire, il vise à vous aider à entendre les gens parler et les choses qui se passent autour de vous.

Si vous allez courir dans le parc ou si vous prenez un café, vous voudrez certainement garder le son ambiant activé, afin d’être conscient de votre environnement.

Qualité sonore

D’emblée, je suis heureux de vous annoncer que le son des Galaxy Buds2 Pro est excellent, surtout si vous prévoyez d’écouter de la musique électronique moderne, du hip-hop, etc. Nous avons un son fort, clair et sans distorsion, raisonnablement large, avec des basses douces et profondes.

Les médiums sont peut-être un peu en retrait par rapport aux graves et aux aigus, mais ce n’est pas aussi perceptible que sur une paire d’écouteurs de moindre qualité (moins chers). En fait, le son est raisonnablement plat, ce qui correspond à ce que la plupart des gens recherchent. Si vous ajoutez à cela l’impressionnant système ANC, vous pouvez vraiment vous plonger dans votre musique et oublier le monde qui vous entoure, ce qui est ce que je recherche personnellement dans une paire d’écouteurs. Si, comme moi, vous aimez les basses puissantes et que vous écoutez souvent des morceaux à forte teneur en basses, vous ne serez pas déçu — le son est puissant.

Cependant, pour ceux d’entre vous qui préfèrent moins de basses, vous risquez de trouver celle qui est ici un peu trop forte. Pas d’inquiétude, vous pouvez toujours utiliser un égaliseur, comme celui qui est fourni avec l’application Galaxy Wearable, pour réduire les basses et régler le son à votre convenance.

Les caractéristiques techniques des Buds2 Pro sont également très impressionnantes. Samsung revendique un « son Hi-Fi ultime », un son 24 bits, mais vous aurez besoin d’un appareil Samsung Galaxy pour cela, ainsi que d’une application de streaming musical prenant en charge le son 24 bits.

Galaxy Buds2 Pro : autonomie

Les écouteurs Galaxy Buds2 Pro sont dotés d’une batterie de 58 mAh chacune, et leur autonomie est estimée à 5 heures en mode autonome, avec ANC activé. Toutefois, si vous les rangez dans leur étui entre vos sessions d’écoute musicale, vous pouvez obtenir jusqu’à 18 heures de lecture musicale avec eux, ce qui est respectable.

Si vous les utilisez sans ANC, les écouteurs Buds2 Pro peuvent, bien entendu, durer plus longtemps : jusqu’à 8 heures en mode autonome, et jusqu’à 29 heures avec l’étui.

Ainsi, pour les séances de gym ou même les voyages du weekend, vous ne devriez pas avoir besoin d’emporter un bloc de charge, tant que vous n’oubliez pas de charger la batterie de 500 mAh de l’étui des Buds2 Pro. Ce que vous pouvez faire soit par son port USB Type-C, soit sans fil, avec un chargeur Qi compatible.

Galaxy Buds2 Pro : verdict

Les Galaxy Buds2 Pro de Samsung sont une excellente paire d’écouteurs sans fil, à la fois élégants et fonctionnels, qui valent bien leur prix. Non seulement ils sont beaux, mais leur qualité sonore rivalise avec celle de leurs équivalents de haut niveau d’Apple et de Sony.

Ce qui pourrait vous convaincre de les acheter, c’est l’énorme éventail de fonctions supplémentaires que vous utiliserez réellement, notamment la suppression du bruit, la détection de la voix, le changement automatique d’appareil et le Seamless Hi-Fi Codec de Samsung qui vous offre un incroyable son 24 bits.

Pour les utilisateurs d’un smartphone Samsung Galaxy, ces écouteurs sont une évidence, mais si vous n’utilisez pas l’un de leurs smartphones, vous ne bénéficierez pas d’un grand nombre de ces fonctions et vous feriez mieux de regarder ailleurs.