Une nouvelle fuite indique une fois de plus que le prix du Galaxy S23 sera plus élevé en Europe

Il semble très peu probable que Samsung parvienne à nous surprendre le 1er février… du moins, de manière positive. Alors que nous connaissons toutes les bonnes choses à propos de la prochaine famille de fleurons (les puissants processeurs Snapdragon personnalisés, les écrans plus lumineux, les meilleures caméras, etc.), il reste un grand point d’interrogation : combien coûtera le Galaxy S23 ?

Alors que les précédents rapports affirmaient que les prix resteraient inchangés en raison des incertitudes du marché et de l’imminence d’un ralentissement économique mondial, nous sommes maintenant enclins à penser différemment.

Nous avons vu plusieurs fuites de prix de la série Galaxy S23 de Samsung au cours des dernières semaines, et l’affirmation la plus inquiétante est que les Européens verront une hausse de prix. Maintenant, un média de confiance a révélé des prix apparents pour l’Allemagne.

WinFuture a révélé les prix présumés de la série Galaxy S23 pour l’Allemagne, avec le modèle le moins cher à partir de 949 €. Consultez le tableau complet des prix divulgués ci-dessous.

Galaxy S23 (8 Go/128 Go) : 949 euros

Samsung Galaxy S23 (8 Go/256 Go) : 1 009 euros

Galaxy S23+ (8 Go/256 Go) : 1 199 euros

Samsung Galaxy S23+ (8 Go/512 Go): 1,319 euros

Galaxy S23 Ultra (8 Go/256 Go): 1,399 euros

Galaxy S23 Ultra (12 Go/512 Go): 1,579 euros

Uniquement en Europe pas en Amérique

Cette information fait suite à la publication par le journaliste de WinFuture Roland Quandt des prix espagnols apparents, qui commencent à 959 euros pour le Galaxy S23 le moins cher, à 1 209 euros pour le Galaxy S23 Plus et à 1 409 euros pour le modèle Ultra. D’une manière ou d’une autre, il semble que les Européens verront des prix plus élevés que les consommateurs américains, les smartphones devant commencer à seulement 799 dollars aux États-Unis.

Je suis impatient de voir si des prix plus élevés en Europe permettront aux smartphones phares d’autres marques de gagner un peu plus de terrain dans la région. Après tout, OnePlus va lancer le OnePlus 11 sur les marchés mondiaux le 7 février, la série Vivo X90 sera lancée en dehors de la Chine début février, et Xiaomi devrait lancer la série Xiaomi 13 dans le monde entier d’ici un mois ou deux. En outre, Google et Apple ont lancé leurs derniers appareils à la fin de 2022, donc il n’y a certainement pas de pénurie d’options en Europe.