CES 2023 : les meilleurs et les plus cool ordinateurs portables du salon

Le CES est le plus grand salon de l’année consacré aux ordinateurs portables. Des dizaines de nouveaux ordinateurs portables sont lancés et mis à niveau, et tous les grands (et petits) fabricants d’ordinateurs portables participent à l’événement.

Cette année, le salon a été riche en concepts intéressants, dont certains dépassent la définition même de l’ordinateur portable. Voici les meilleurs ordinateurs portables du CES 2023 en dehors du secteur du jeu.

Lenovo Yoga Book 9i

Vous vous souvenez des ordinateurs portables avec des écrans pliables ? Oui, c’était en 2022. Le Yoga Book 9i représente une autre version de ce même concept, remplaçant l’écran pliable unique par deux écrans OLED 2,8 K de 13,3 pouces reliés par une charnière. Et bien que vous n’obteniez pas l’expérience continue et fluide d’un écran unique, le Yoga Book 9i a définitivement quelques tours dans son sac.

Tout d’abord, ces deux écrans peuvent s’empiler verticalement, maintenus par le support en origami. Les deux écrans peuvent également être placés côte à côte, et enfin, ils peuvent être utilisés en mode ordinateur portable classique. Vous pouvez utiliser le clavier détachable et le pavé tactile virtuel dans ce mode, mais, étonnamment, le clavier tactile à retour haptique que Lenovo a conçu spécialement pour cet ordinateur portable est étonnamment bon.

C’est certainement un produit de niche, mais c’est sans aucun doute un ordinateur portable très intéressant.

HP Dragonfly Pro Chromebook

Le Dragonfly Pro Chromebook de HP est sans conteste le Chromebook le plus haut de gamme jamais conçu. Le Elite Dragonfly de l’année dernière a fait une chose analogue, mais le Dragonfly Pro va encore plus loin. Tout d’abord, il dispose d’une webcam de 8 mégapixels, ce qui en fait la webcam la plus nette jamais intégrée à un Chromebook de ce type. Mais ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg.

Au-delà de la webcam, il dispose d’un écran haute résolution de 2 560 x 1 600 pixels, d’un trackpad à retour haptique, d’un clavier rétroéclairé RVB, de quatre haut-parleurs et de quatre ports Thunderbolt 4.

Les performances semblent également bonnes, grâce à une offre de base de 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et un processeur Core i5 de 12e génération. Encore une fois, pour un Chromebook, il n’y a pas beaucoup mieux que cela. Vous pouvez vous attendre à payer cher pour un Chromebook de ce type, mais il ne fait aucun doute que c’est l’un des ordinateurs portables les plus remarquables du salon.

ASUS ProArt Studiobook avec écran 3D OLED

Avec le ProArt Studiobook, ASUS a inclu un écran 3D sur un ordinateur portable ! L’effet de 3D stéréoscopique sans lunettes est plus qu’intéressant, il est convaincant. La résolution 3,2 K, le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la dalle OLED éclatante sont autant d’atouts qui font que ces images ressortent vraiment de l’écran. ASUS a même mis en place une démo qui utilisait un stylet suivi par une caméra séparée dans un espace 3D, permettant ainsi d’interagir avec les objets à l’écran.

Au-delà de l’écran 3D, ces ProArt StudioBooks sont remplis de spécifications haut de gamme et de fonctionnalités avancées, notamment un trackpad à retour haptique, la commande rotative ASUS Dial, jusqu’à 64 Go de mémoire vive extensible et les dernières cartes graphiques de la série RTX 40. Que vous optiez pour l’écran 3D ou non, vous obtenez l’un des kits les plus impressionnants et les plus puissants annoncés au CES cette année.

Lenovo ThinkBook Plus Twist

Lenovo a expérimenté les écrans E-ink sur les ordinateurs portables ThinkBook Plus au cours des dernières années, mais le nouveau ThinkBook Plus Twist est peut-être le plus fascinant à ce jour. Le couvercle comporte un écran e-ink de 12 pouces à l’arrière et un écran OLED conventionnel de 13 pouces à l’avant. Nous avons déjà vu cela auparavant, notamment sur le ThinkBook Plus Gen 2.

Mais cette fois-ci, Lenovo a repensé la charnière pour qu’elle puisse « tourner » à 360 degrés. Voilà quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. L’idée est qu’avec le ThinkBook Plus Twist, vous pouvez passer plus facilement de l’écran e-ink à l’écran OLED, le tout sans perdre l’accès au clavier et au trackpad.

La conception de la charnière peut finir par être plus intéressante que le produit lui-même, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une idée vraiment innovante qui a nécessité beaucoup d’ingénierie intelligente pour être réalisée.

ASUS ROG Zephyrus M16

Je me devais de glisser un ordinateur portable de jeu dans cette liste. Et la raison en est de souligner le travail incroyable que ASUS fait pour apporter des panneaux HDR appropriés aux ordinateurs portables en 2023. Grâce à son programme Nebula HDR, ASUS installe de plus en plus d’écrans mini LED sur les ordinateurs portables, ce qui s’est avéré être l’une des tendances les plus intéressantes du salon. Cependant, le ROG Zephyrus M16 pourrait bien être le meilleur de la bande. Il possède 1 024 zones de gradation locale, ce qui signifie des écrans plus lumineux et plus contrastés. Ce n’est pas tout à fait les 2 500 zones de l’écran Liquid Retina XDR du MacBook Pro, mais il devrait néanmoins être capable d’offrir des performances HDR exceptionnelles.

De toute évidence, sur un ordinateur portable comme le Zephyrus M16, les performances HDR concernent principalement les jeux. Mais cela s’applique également au visionnage de films et de vidéos, ainsi qu’à la création de contenu. Tout cela pourrait faire du Zephyrus M16 un fantastique ordinateur portable polyvalent, ainsi qu’un excellent appareil de jeu.

Et plus que tout, le Zephyrus M16 est un très bon signe pour l’écosystème Windows dans son ensemble. S’il espère suivre ce qu’Apple fait avec ses Mac (ou même ce que les téléviseurs offrent aux joueurs de console), des performances HDR compétitives sont essentielles.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 4

Le nouveau Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 est doté d’une fonctionnalité unique qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Lenovo l’appelle la Magic Bay, et il s’agit essentiellement d’un connecteur magnétique à broche POGO situé en haut de l’écran. Le Magic Bay vous permet d’échanger différents modules ou accessoires qui peuvent renforcer certains aspects des capacités de votre ordinateur portable. Parmi les exemples, citons la webcam Magic Bay 4K, le Magic Bay Light et le Magic Bay LTE.

Chacun de ces accessoires se fixe sur le dessus de l’ordinateur portable, tout comme un clavier se fixe sur le dessous d’une tablette 2-en-1. C’est une idée fascinante, d’autant plus qu’il n’existe pas de moyen efficace d’intégrer une webcam 4K ou une lampe circulaire dans le cadre supérieur de votre ordinateur portable. Ces trois accessoires Magic Bay semblent être la partie émergée de l’iceberg en termes de ce qui pourrait être offert si un ordinateur portable comme celui-ci devenait populaire, et j’aime voir Lenovo ajouter une modularité à un design d’ordinateur portable qui ne serait pas possible autrement.

En dehors de cette fonctionnalité Magic Bay, le ThinkBook 16p Gen 4 semble être un ordinateur portable assez bien conçu. Il est équipé d’un écran IPS 3.2K et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et le ThinkBook 16p Gen 4 passe d’AMD à Intel, en adoptant les processeurs de la série H de 13e génération et en intégrant les dernières cartes graphiques RTX de la série 40 de NVIDIA.

LG Gram Style

LG est venu au salon cette année avec deux nouveaux ordinateurs portables Gram — mais ce ne sont pas des Gram ordinaires. Le Gram Ultra Slim parvient à être encore plus fin que le MacBook Air M2, ce qui est stupéfiant. Mais, c’est le Gram Style qui présente le design le plus frappant. S’inspirant du Dell XPS 13 Plus, le LG Gram Style utilise un seul panneau de verre transparent sur les repose-poignets et le pavé tactile à retour haptique. C’est très élégant. Il est même doté d’un magnifique éclat iridescent qui reflète la lumière en différentes couleurs.

En outre, le LG Gram Style est doté d’un superbe écran 16:10 d’une résolution de 3 200 x 2 000 pixels qui en fait l’un des écrans d’ordinateur portable les plus nets. Tout cela constitue un tournant surprenant pour une entreprise qui a pris du retard dans la conception de ses ordinateurs portables ces dernières années. Le LG Gram Style donne enfin l’impression que la société prend au sérieux les ordinateurs portables phares, et les résultats sont vraiment impressionnants jusqu’à présent.