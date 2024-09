HP OmniBook Ultra Flip et OmniBook X 14 : la productivité créative et mobile boostée à l’IA

HP vient de donner un coup de jeune à sa gamme d’ordinateurs portables 2-en-1 avec le OmniBook Ultra Flip. Spécialement conçu pour les créatifs, cet Omnibook combine les dernières puces Intel, une batterie longue durée et un écran époustouflant.

Les designers et les créateurs de contenu apprécieront l’écran tactile OLED 3K de 14 pouces, compact mais net, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. HP a réduit les bords de l’écran au minimum pour créer un ratio écran/corps de 90,04 %. Avec une luminosité de 400 nits, l’écran est suffisamment lumineux, mais vous pouvez l’augmenter jusqu’à 500 nits en mode HDR. Le verre Corning Gorilla Glass 5 assure sa protection.

L’écran repose sur une charnière flexible qui vous permet de basculer cet ordinateur portable dans différents modes : mode tente, mode tablette et mode présentation. Ces modes sont optimisés pour « dessiner ou examiner des créations », selon HP.

Le HP Omnibook Ultra Flip est équipé de toutes les variantes de la nouvelle série Intel Core Ultra. Vous pouvez l’obtenir en version Intel Core Ultra 9, Ultra 7 ou Ultra 5. Les trois puces prennent en charge les graphiques Arc intégrés et les cœurs NPU dédiés aux charges de travail d’IA. HP a associé ces puces à 32 Go de mémoire LPDDR5 (un modèle de base de 16 Go est également disponible) et à des options de stockage SSD NVMe de 2 To, 1 To et 512 Go.

L’IA au service de l’utilisateur dans le HP OmniBook Ultra Flip

Avec un poids de 1,35 kg et des dimensions de 313,7 x 216,2 x 14,9 mm, il est un peu plus léger et plus fin que certains autres modèles 2-en-1 HP Envy et Spectre. Il dispose de trois ports : 2 ports USB-C Thunderbolt et un port USB-C standard. Pas d’Ethernet ni de HDMI sur ce modèle compact, mais il y a une prise casque/micro. Les trois ports USB-C fonctionnent avec son adaptateur secteur de 65 W qui peut fournir une charge de 50 % en seulement 45 minutes. La batterie est censée durer jusqu’à 16 heures et 30 minutes sur une seule charge. Fait intéressant, les ports USB-C sont situés sur les coins arrondis de l’ordinateur portable, plutôt que sur les côtés plats du châssis.

Les gestes alimentés par l’IA (y compris le verrouillage automatique si vous vous éloignez et le déverrouillage automatique lorsque vous revenez), les appels vidéo améliorés via sa caméra de 9 mégapixels et Microsoft Copilot+ sont également activés par défaut. La fonctionnalité Copilot+ sera active lorsque Microsoft publiera la mise à jour.

Le HP OmniBook Ultra Flip est disponible à partir de 1 449,99 dollars, en bleu marine et gris.