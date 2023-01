CES 2023 : le Lenovo Yoga Book 9i est l’ordinateur portable à double écran de vos rêves

Même si le premier ordinateur portable à double écran tactile — le Flipbook d’ASUS — a été présenté au CeBIT il y a plus de 10 ans, cette technologie semble ne gagner en popularité que maintenant. Cela peut être illustré par le flux constant d’ordinateurs portables à double écran tactile lancés par les principaux fabricants d’ordinateurs portables. Si ASUS a été assez prolifique dans ce marché en lançant successivement des appareils comme le ROG Zephyrus Duo, le ZenBook Pro Duo et le ZenBook Duo, un nombre croissant de concurrents semblent également s’intéresser à cette catégorie. Parmi les récents entrants dans ce marché de niche figurent HP et Lenovo, qui ont lancé des machines comme l’Omen X2S et le ThinkBook Plus Gen 2 respectivement dans un passé récent. Il semble que Lenovo souhaite désormais étendre son empreinte sur le marché des ordinateurs portables à double écran tactile.

Lenovo a été l’une des premières entreprises à fabriquer un ordinateur portable 2-en-1 convaincant, et elle n’est pas étrangère aux ultraportables, mais le tout nouveau Lenovo Yoga Book 9i fait monter les choses d’un cran. Annoncé au CES 2023, le Yoga Book 9i est un ordinateur portable OLED pleine grandeur à double écran, et il est magnifique.

Le tout nouveau Yoga Book 9i s’appuie sur le succès de son prédécesseur dans tous les sens du terme. Au premier coup d’œil, il ressemble à la Surface Neo de Microsoft non commercialisée en 2019, mais en mieux. Tout d’abord, parlons des spécifications et de ces deux écrans de 13,3 pouces, puis nous partagerons quelques détails sur le clavier, le support et le stylet inclus qui complètent l’expérience et en font une centrale multitâche.

Le nouveau Yoga Book 9i de Lenovo ressemble à un ordinateur portable traditionnel 2-en-1 à clapet, mais il est élégant, stylé et doté de deux écrans Puresight OLED 2,8 K de 13,3 pouces. Au lieu d’un clavier ordinaire, il dispose de deux écrans. Les deux écrans offrent une précision des couleurs DCI-P3 de 100 %, Dolby Vision HDR, et au milieu, vous trouverez une barre de son Bowers & Wilkins tournant à 360 degrés avec un son spatial Dolby Atmos.

À l’intérieur, vous profiterez du tout nouveau processeur Core i7-U15 de 13e génération d’Intel, l’ordinateur fonctionne sous Windows 11 (Home ou Pro, selon la préférence du client), qui permet de faire fonctionner la polyvalence du double écran, le divertissement sans fin et les fonctionnalités multitâches. Vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur portable ordinaire, profiter du mode tente ou le tourner sur le côté pour un double affichage en mode portrait ou paysage.

Le Lenovo Yoga Book 9i prend en charge jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X, avec une capacité de stockage interne atteignant 1 To grâce à des disques SSD PCIe Gen4. Le GPU Iris X d’Intel gère les graphismes, et la batterie de 80 WHr revendique une prise en charge de la lecture vidéo jusqu’à 10 heures en mode double écran et jusqu’à 14 heures en mode simple écran. Les options de connectivité comprennent trois ports USB-C, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

Le Yoga Book 9i comprend un clavier physique pour ceux qui préfèrent ne pas avoir à taper sur l’écran tactile, et les aimants qui le maintiennent en place sont solides et sûrs. L’étui de style origami pour le clavier et le stylet inclus se replie et se transforme en béquille pour l’ordinateur portable. C’est plutôt chouette.

Il convient de noter que vous pouvez placer le clavier physique sur l’écran, qui n’occupe que la moitié d’un écran, ce qui vous laisse beaucoup de place pour le multitâche. Vous pourrez le déplacer vers la moitié supérieure de l’écran, ce qui transforme la moitié inférieure en un trackpad avec des boutons et un retour haptique pour une expérience en toute confiance. Et oui, vous pouvez repositionner le clavier à l’écran de la même manière.

Un élégant appareil

Le Yoga Book 9i est un appareil fin, élégant et léger qui vous offre une expérience complète d’ordinateur portable et un multitâche facile pour ceux qui sont en déplacement, tout en étant plus polyvalent qu’un facteur de forme traditionnel à clapet. La possibilité de travailler sur un écran et de regarder une vidéo sur l’autre ou de passer en mode portrait double écran pour naviguer sur le Web et faire défiler Twitter en fait un appareil unique qui ne manquera pas d’attirer l’attention.

Au début, je pensais qu’il s’agissait d’un concept, mais contrairement au Surface Neo, c’est un produit que vous pourrez réellement acheter.

Le Lenovo Yoga Book 9i (13 pouces) sera disponible en juillet 2023 à partir de 2 299 euros.