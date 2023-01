CES 2023 : le Lenovo ThinkBook Plus Twist est un ordinateur portable convertible

Annoncé lors du CES 2023, le Lenovo ThinkBook Twist est un ordinateur portable convertible qui peut également être utilisé comme une tablette. Mais ce qui le distingue de la plupart des convertibles, c’est que ce modèle dispose de deux écrans.

L’un est un écran couleur OLED 2,8 K de 13,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, tandis que l’autre est un écran couleur E Ink de 12 pouces avec un taux de rafraîchissement de 12 Hz. Et grâce à une charnière de style pivotant, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre écran en mode ordinateur portable ou tablette. Lenovo indique que le ThinkBook Plus Twist sera disponible en juin au prix de 1 649 dollars et plus.

Bien que cette somme ne soit pas négligeable, le ThinkBook Plus Twist a les entrailles d’un ordinateur portable décent et un design qui ne ressemble à rien d’autre sur le marché. Le modèle de cette année est le premier à être doté d’une charnière pivotante qui permet d’utiliser l’un ou l’autre écran en mode ordinateur portable ou tablette, ce qui en fait potentiellement un appareil 2-en-1 qui pourrait en fait remplacer deux appareils qui sont habituellement dans des catégories complètement distinctes : un ordinateur portable et une tablette E Ink pour lire et écrire.

Il prend en charge jusqu’à un processeur Intel Core i7 Raptor Lake-U, 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage à état solide PCie Gen 4. L’ordinateur portable mesure 297 x 219 x 17,7 mm. Il dispose d’un châssis métallique unibody et pèse 1,35 kg.

L’ordinateur portable dispose de deux ports Thunderbolt 4, d’une prise audio de 3,5 mm, d’une batterie de 56 Wh, d’une caméra FHD, de deux microphones, d’un clavier rétroéclairé et de la prise en charge du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3.

Mais, ce sont les doubles écrans qui rendent cet ordinateur portable vraiment inhabituel. L’écran OLED prend en charge une luminosité allant jusqu’à 400 nits et une gamme de couleurs 100 % DCI-P3. L’écran E Ink est décrit comme un écran « coloré E Ink » « avec 100 % de toucher », une lumière frontale et un taux de rafraîchissement de 12 Hz.

La saisie tactile

Bien que l’on ne sache pas exactement quelle technologie E Ink Lenovo utilise, le fait est que le portable offre aux utilisateurs la possibilité de basculer entre un écran OLED en couleurs avec une fréquence de rafraîchissement appropriée pour les vidéos et les graphiques en mouvement et un écran de type papier à faible consommation et à contraste élevé, facilement visible en plein soleil et qui pourrait être mieux adapté aux sessions de lecture et d’écriture prolongées.

Les deux écrans prennent en charge la saisie tactile capacitive et fonctionnent tous deux avec un stylet actif Lenovo pour la saisie sensible à la pression. Lenovo affirme que le stylet est alimenté par une batterie, mais qu’il offre jusqu’à 18 mois d’autonomie.