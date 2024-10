iPhone 17 Pro : Apple corrige le tir avec un téléobjectif de 48 mégapixels

L’iPhone 16 Pro Max, malgré ses performances globales impressionnantes, montre des faiblesses en matière de détails photographiques, notamment avec son téléobjectif de 12 mégapixels.

Apple semble déterminé à corriger le tir avec l’iPhone 17 Pro, qui devrait bénéficier d’un téléobjectif de 48 mégapixels et d’une augmentation de la RAM.

L’analyste Jeff Pu confirme ses prédictions précédentes : l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max seront équipés d’un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels et d’une caméra frontale de 24 mégapixels.

Cette augmentation de la résolution devrait améliorer considérablement le niveau de détail des photos prises au-delà du zoom 5x.

Les modèles iPhone 17 Pro devraient également être équipés de 12 Go de RAM, contre 8 Go pour les modèles iPhone 16 Pro. Cette augmentation de la mémoire vive permettra de mieux supporter les tâches d’IA embarquées plus complexes.

Une Dynamic Island plus discrète dans l’iPhone 17 Pro ?

L’iPhone 17 Pro Max pourrait également bénéficier d’une Dynamic Island plus petite, grâce à l’adoption d’une « métalentille » plus compacte pour le système Face ID.

Ces améliorations techniques laissent présager des performances et une qualité d’image accrues pour l’iPhone 17 Pro. Il faudra toutefois attendre son lancement officiel pour confirmer ces informations et découvrir toutes les nouveautés qu’Apple nous réserve.