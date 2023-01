CES 2023 : HP annonce de nouveaux ordinateurs portables, écrans, écouteurs et accessoires

Lors du CES 2023, HP a annoncé plusieurs nouveaux produits et solutions conçus pour changer et améliorer les expériences de travail hybride.

Comme la plupart des entreprises, HP s’est concentré sur le développement de nouveaux appareils susceptibles d’améliorer la vie des gens, qu’ils travaillent à domicile ou au bureau. Les nouveaux produits comprennent plusieurs ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, périphériques, moniteurs et la gamme de jeux OMEN.

Indépendants et ordinateurs de travail

Chromebook HP Dragonfly Pro

Le HP Dragonfly Pro Chromebook est un appareil compact, doté d’un écran LCD IPS (2 560 x 1 600 pixels) de 14 pouces avec fonctionnalité multitouch. Sa luminosité de pointe est de 1200 nits et il prend en charge 100 % du champ sRGB. L’appareil pèse 1,51 kg et intègre un appareil photo de 8 mégapixels.

En ce qui concerne la puissance, il est équipé d’un processeur Intel Core i5-1235U de 12e génération et de 16 Go de mémoire LPDDR5, ainsi que d’un SSD PCIe NVMe de 256 Go. Pour ce qui est de la partie graphique, le Chromebook DragonFly Pro sera doté d’une carte graphique Intel UHD intégrée.

L’ordinateur portable est doté de haut-parleurs quadruple B&O, d’un clavier rétroéclairé RVB, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Il dispose d’une batterie de 51,3 Wh qui dure toute la journée et prend en charge la charge rapide de 96 W par l’USB-C, ce qui promet une charge de 50 % en seulement 30 minutes. HP indique que le Chromebook DragonFly Pro sera disponible ce printemps sur HP.com, et les prix seront révélés à l’approche de la disponibilité.

HP Dragonfly Pro

Le nouveau HP Dragonfly Pro est équipé d’un processeur mobile AMD Ryzen 7736 et d’une carte graphique AMD Radeon. L’ordinateur portable peut être configuré avec jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 et 1 To de SSD PCIe NVMe. Il dispose d’un écran IPS FHD de 14 pouces avec fonctionnalité tactile et 400 nits de luminosité maximale, et il est protégé par un verre Gorilla Glass NBT.

L’ordinateur portable dispose d’une caméra IR de 5 mégapixels avec obturateur, de haut-parleurs B&O quad et de doubles microphones. Côté ports, il dispose de deux ports USB 4 Type-C, d’un Displayport 1.4 et d’un port USB 3.2 Type-C. Il dispose d’une batterie de 64,6 Wh, offre un support de la charge à 96 W en USB-C, et HP dit qu’il devrait durer environ 16 heures sur une seule charge avec une utilisation mixte. Il peut passer de 0 à 50 % en seulement 30 minutes, en utilisant l’adaptateur 96 W.

L’appareil pèse 1,6 kg, et il est disponible dans les coloris Sparkling Black, et Ceramic White. Il est doté d’un capteur d’empreintes digitales, d’un système de reconnaissance faciale et d’une caméra infrarouge pour la connexion à Windows Hello. HP indique qu’il sera disponible ce printemps sur HP.com, et les prix seront révélés à l’approche de la disponibilité.

HP Dragonfly G4

Le HP Dragonfly G4 est destiné aux clients professionnels, et il est équipé du processeur Intel de 13e génération et de graphiques intégrés Intel. Il possède jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5, et jusqu’à 2 To de SSD M.2 PCIe ou NVMe chiffré. L’ordinateur portable dispose d’un écran 3:2 de 13,5 pouces et de diverses options allant jusqu’à OLED et LCD, et jusqu’à 1000 nits avec et sans capacité tactile.

Il dispose d’un clavier complet rétroéclairé et anti-dégâts et supporte la charge rapide, permettant à l’appareil d’atteindre 50 % en seulement 30 minutes. En ce qui concerne les ports, le Dragonfly G4 dispose de deux ports Thunderbolt 4 avec USB 4 Type-C, d’un port USB-A à 5 Gb/s, d’un port HDMI 2.0, d’un emplacement nano SIM et d’un port combiné casque/micro. En outre, il dispose du Wi-Fi 6E, et du Bluetooth 5.3, ainsi que d’une connexion 4G/5G en option. Le Dragonfly G4 sera disponible ce printemps sur HP.com, et les prix seront révélés à l’approche de la disponibilité.

HP EliteBook 1040 G10

Comme le Dragonfly G4, les nouveaux EliteBook et Elite x360 1040 G10 sont orientés vers les entreprises et les professionnels. L’EliteBook 1040 G10 est équipé d’un écran LCD IPS de 14 pouces avec un rapport d’aspect de 16:10, et il existe plusieurs configurations différentes, allant d’un panneau de 250 nits de luminosité, jusqu’à 2K avec 500 nits et 120 Hz.

Sous le capot, on trouve un processeur Intel série U et série P de 13e génération avec carte graphique Intel, jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 double canal et 2 To de SSD M.2 PCIe ou NVMe. La plus petite configuration sera dotée d’une batterie de 38 Whr, mais il y aura également un modèle plus grand de 51,3 Whr, prenant en charge la charge rapide de 65 W.

L’appareil dispose de deux ports Thunderbolt 4 Type-C, de deux ports USB-A, d’un HDMI 2.0, d’un emplacement Nano SIM, d’un port combo casque/jack et d’un lecteur de carte à puce en option. En ce qui concerne la connectivité, il disposera du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et d’une connexion 4G/5G en option. L’EliteBook 1040 G10 sera disponible ce printemps sur HP.com, et les prix seront révélés à l’approche de la disponibilité.

HP Elite x360 1040 G10

L’Elite x360 1040 G10 disposera d’un processeur Intel 13e génération non spécifié avec des graphiques intégrés Intel, et d’un écran 2K 500 nits à 120 Hz avec un ratio 16:10. Il disposera de jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 et de jusqu’à 2 To de SSD M.2 PCIe ou NVMe. Comme l’EliteBook, il sera léger, ultra-compact, et aura la même configuration de batterie, selon le modèle choisi.

En matière de connectivité, il sera identique aux deux autres modèles, offrant le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et la 4 G/5G en option. Il y a deux haut-parleurs accordés par B&O, et il y a deux microphones face à l’utilisateur, ainsi qu’une caméra privée de 5 mégapixels. L’Elite x360 1040 G10 sera disponible ce printemps sur HP.com, et les prix seront révélés à l’approche de sa disponibilité.

Les nouveaux Dragonfly G4, EliteBook 1040 G10 et Elite x360 1040 G10 auront encore plus de fonctions de collaboration pour améliorer le travail hybride. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :

Expérience multi-caméra : prend en charge les doubles flux vidéo et le changement de caméra afin que les utilisateurs puissent facilement montrer leur visage et un objet ou un tableau blanc en même temps, image dans l’image ou côte à côte. Ces nouveaux PC commerciaux sont les premiers ordinateurs portables professionnels au monde à prendre en charge l’utilisation simultanée de deux caméras.

Sélection automatique de la caméra : utilise le suivi intelligent du visage pour reconnaître la caméra auquel l’utilisateur fait face afin de maintenir l’attention du public sans rompre le contact visuel.

HP Keystone Correction : facilite le partage d’un tableau blanc ou d’un document physique en recadrant et en aplatissant automatiquement les images de la caméra en un seul clic.

HP Be Right Back : permet aux utilisateurs de changer leur flux vidéo en une image fixe sans interrompre les réunions lorsqu’ils ont besoin d’une pause.

HP affirme également que les nouveaux appareils pourront « optimiser intelligemment les performances et la consommation d’énergie » tout au long de la journée, grâce à ces nouvelles fonctionnalités :

Hibernation intelligente : apprend les habitudes d’utilisation du PC, de sorte que l’appareil passe automatiquement en mode hibernation pour minimiser l’utilisation de la batterie à la fin de la journée de travail. Avec le temps, le PC peut éventuellement prédire quand un utilisateur utilise habituellement l’appareil le jour suivant et passer en mode veille moderne pour une expérience instantanée.

Smart Sense : optimise les performances thermiques du PC en utilisant l’IA pour apprendre et s’adapter aux habitudes d’utilisation du PC. Le résultat est un ordinateur portable plus silencieux et plus frais, avec lequel il est plus confortable de travailler, tout en fournissant la puissance nécessaire pour accomplir le travail.

Nouveaux moniteurs HP

Moniteurs HP E-Series G5

Les nouveaux moniteurs HP E-Series G5, dont la diagonale varie de 21,5 à 44,5 pouces, sont dotés de bords fins et de nouveaux designs élégants. Ces nouveaux moniteurs aident les travailleurs hybrides à rester concentrés et connectés avec une résolution allant jusqu’à 4K sur certains modèles. HP propose également des écrans incurvés et ultra-larges avec une précision des couleurs sRGB de 99 %.

Les nouveaux moniteurs sont équipés d’un capteur de lumière ambiante qui peut automatiquement ajuster la luminosité de l’écran, et ils disposent tous de la fonction HP Eye Ease pour réduire l’exposition à la lumière bleue. Le nouveau moniteur E45c G5 est le premier moniteur QHD double super ultra-large de 45 pouces au monde doté de la nouvelle fonction Virtual Dual Display. HP mentionne également que tous les moniteurs de la série comportent 90 % de matériaux recyclés et renouvelables, comme le marc de café et l’aluminium recyclé.

Moniteurs HP M24h et M27h FHD

Heureusement, les particuliers ne sont pas en reste, et HP a dévoilé les moniteurs M24h et M27h FHD. Ils sont destinés aux utilisateurs généraux qui veulent des moniteurs simples et faciles à utiliser. Ils sont axés sur le divertissement et mettent davantage l’accent sur la convivialité et les angles de vision.

Les nouveaux M24h et M27h offrent de meilleurs angles de vue et une ergonomie améliorée. Ils sont également les premiers de la série de moniteurs à disposer d’un guide de configuration confortable via un logiciel intégré.

Nouveaux PC grand public et série OMEN

Ordinateurs portables HP de 14 et 15,6 pouces

Les nouveaux ordinateurs portables HP 14 et 15,6 pouces seront disponibles avec des processeurs Intel ou AMD et des métaux recyclés. Les modèles AMD de 14 pouces seront équipés d’un processeur Ryzen 7 7730U et d’une carte graphique AMD RADEON, ainsi que de 16 Go de mémoire DDR4. La version Intel sera équipée d’un processeur Intel i7 1360P et de 16 Go de mémoire DDR4. Les deux modèles disposeront de SSD M.2 PCIe NVMe jusqu’à 1 To, d’écrans 16:9, de doubles haut-parleurs et de batteries jusqu’à 41 Wh.

Ordinateur portable HP 14 pouces – Eco Edition

Le nouveau PC portable 14 pouces – Eco Edition est fabriqué avec jusqu’à 25 % de plastiques recyclés post-consommation. Il utilise un contenu bio-circulaire utilisé comme huile de cuisson, intégré dans le couvercle inférieur de l’appareil. C’est également le premier appareil à proposer un emballage 100 % durable et recyclable.

PC tout-en-un HP 24 et 27 pouces

Les ordinateurs de bureau HP 24 et 27 pouces tout-en-un seront également équipés de processeurs Intel ou AMD. La version Intel sera équipée d’un processeur Intel i7-1255U et d’une carte graphique Intel, tandis que le modèle AMD sera doté d’un processeur AMD Ryzen 7 7730U et d’une carte graphique AMD Radeon. Les deux appareils disposeront d’une mémoire DDR4 de 32 Go, d’un disque dur SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To et d’un large éventail de ports : deux ports USB-A, un port USB-C, deux ports USB 2.0 Type-A, un port casque/microphone, une sortie HDMI 1.4 et un port RJ-45.

En ce qui concerne la connectivité, les appareils seront équipés du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3, et ils seront disponibles dans les coloris Jack Black, Clay Bronze et Shell White. Les nouveaux appareils seront disponibles au printemps 2023, et les prix seront communiqués à une date ultérieure.

Omen Gaming Hub

HP est l’un des premiers fabricants de PC à lancer le cloud gaming, intégré directement dans son nouveau Omen Gaming Hub. Le nouveau hub est équipé d’une solution NVIDIA GeForce NOW intégrée, qui permet aux joueurs de jouer à plus de 1 450 titres, y compris des jeux indépendants, des titres AAA et bien d’autres, depuis le service de cloud gaming, quel que soit le PC sur lequel ils jouent.

La plateforme permet aux utilisateurs d’accéder à leurs bibliothèques locales et à OMEN Optimizer, ce qui facilite le lancement et le jeu avec des performances accrues et des graphiques et framerates de meilleure qualité.

Ordinateur portable OMEN 17

Le nouvel ordinateur portable OMEN 17 est l’un des appareils de jeu les plus puissants de la gamme. Il est équipé du nouveau processeur Intel Core i9-13900HZ de 13e génération et de la dernière carte graphique NVIDIA GeForce. Il utilise la technologie de refroidissement OMEN Tempest pour de meilleures performances et des températures plus fraîches, ce qui permet aux joueurs de jouer plus longtemps, avec des taux d’images plus élevés. Comme son nom l’indique, il est doté d’un écran IPS de 17,3 pouces, 16:9, et la configuration la plus élevée a une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

En matière de stockage, il peut être configuré avec un SSD PCIe NVMe allant jusqu’à 2 To, et 32 Go de mémoire DDR5. L’ordinateur portable dispose également d’un large éventail de ports, notamment un Thunderbolt 4, deux ports USB-A, une broche intelligente, un port RJ-45, une prise combo pour casque et microphone, un mini DisplayPort et une HDMI 2.1. En matière de connectivité, il est également équipé des dernières technologies, dont le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Il dispose d’un clavier complet avec rétroéclairage RVB par touche, de haut-parleurs B&O et d’une batterie de 83 Wh avec un support de la charge rapide (0-50 % en 30 minutes). Le nouvel ordinateur portable HP OMEN 17 devrait être disponible en janvier 2023.

Ordinateurs de bureau OMEN 25L, 40L et 45L

Les nouveaux ordinateurs de bureau Omen 40L et 45L passent aux processeurs Intel Core i9-13900K de 13e génération et aux cartes graphiques NVIDIA RTX 4090. Le nouvel OMEN 45L permettra également aux utilisateurs d’overclocker le processeur à l’aide de l’OMEN Cryo Chamber, une nouvelle solution de refroidissement du CPU qui « abrite un refroidisseur liquide tout-en-un » au sommet du boîtier.

Quant à l’ordinateur de bureau 25L, plus petit, il recevra également une mise à niveau vers les processeurs Intel Core de 13e génération, et la configuration la plus élevée avec les Intel Core i7-13700 et 13700F, ainsi que la NIVIDA GeForce RTX3080 avec 64 Go de mémoire DDR5.

Les nouveaux ordinateurs de bureau de jeu devraient être disponibles cet hiver, et les prix seront communiqués « à l’approche de la disponibilité ».