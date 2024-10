iPhone 17 Air : Le smartphone ultra-fin d’Apple, plus cher que le Pro Max ?

L’iPhone 17 Slim, également appelé « iPhone 17 Air » par certains, s’annonce comme une révolution dans la gamme de smartphones d’Apple. Ce nouveau modèle, prévu pour 2025, pourrait bien être l’iPhone le plus fin jamais conçu.

Les rumeurs évoquent un design entièrement métallique et une finesse record pour l’iPhone 17 Slim/Air. Ce nouveau modèle marquerait une rupture avec le design actuel des iPhone.

Selon l’analyste Jeff Pu de Haitong International, l’iPhone 17 Air serait équipé d’un écran de 6,6 pouces avec Face ID, d’un boîtier en aluminium pour un poids contenu, de la puce A19 gravée en 3 nm, de 8 Go de RAM, d’une caméra principale de 48 mégapixels et d’une caméra selfie de 24 mégapixels.

Si l’analyste Jeff Pu considère l’iPhone 17 Air comme un modèle « milieu de gamme », d’autres rapports suggèrent qu’il pourrait être l’iPhone le plus cher jamais commercialisé, avec un prix supérieur à 1 200 dollars.

iPhone 17 Air, un remplaçant pour l’iPhone « Plus »

L’iPhone 17 Air devrait remplacer le modèle « Plus » dans la gamme d’iPhone, marquant ainsi la fin de ce format après l’abandon du modèle « mini ». Il est important de rappeler que ces informations sont basées sur des rumeurs et que les plans d’Apple pourraient évoluer d’ici le lancement de l’iPhone 17 en septembre 2025. Malgré son grand écran et son énorme batterie, la série iPhone Plus ne s’est pas vendue beaucoup mieux que les petits iPhone 12 mini et iPhone 13 mini. L’iPhone 17 Air, avec son nouveau design svelte, sera-t-il un succès pour Apple ?

L’iPhone 17 Air s’annonce comme un modèle innovant et élégant, qui pourrait bien redéfinir le design des smartphones Apple.