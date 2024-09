HP EliteBook X : la sécurité et la performance au rendez-vous pour les professionnels

HP continue de repousser les limites de l’innovation avec son nouveau venu sur le marché des PC portables, le EliteBook X. Cet ordinateur de 14 pouces affiche un design élégant et discret tout en exploitant les atouts des processeurs AMD Ryzen PRO, alliant ainsi performances exceptionnelles et sécurité renforcée.

Le EliteBook X se distingue en étant l’un des rares ordinateurs portables à intégrer un processeur AMD Ryzen PRO. Ce dernier offre des performances équivalentes à celles d’un processeur Ryzen standard, tout en garantissant un chiffrement des données amélioré directement sur l’appareil, réduisant ainsi les risques liés aux logiciels malveillants ou au vol physique.

Les utilisateurs peuvent configurer l’ordinateur portable avec jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5x à haut débit et 1 To de stockage PCIe Gen5. Toutes les configurations bénéficient d’un système de refroidissement à 40 W de puissance de conception thermique (TDP) avec deux ventilateurs haute densité.

Le EliteBook X exploite un NPU pour alimenter des fonctionnalités avancées dédiées à la visioconférence. La webcam bénéficie d’une détection de présence améliorée, d’une gradation adaptative et d’un réglage automatique du niveau de la voix pour garantir une visibilité et une audibilité optimales lors des réunions en ligne. De plus, la webcam du EliteBook X intègre une fonction de détection des regards indiscrets qui floute automatiquement l’écran lorsque quelqu’un regarde par-dessus votre épaule. Cette fonctionnalité, qui peut être désactivée, contribue à faire du EliteBook X le PC IA de nouvelle génération « le plus sécurisé » au monde, selon HP.

D’autres technologies exclusives à HP renforcent encore la sécurité de l’EliteBook X. La fonctionnalité Wolf Security décharge les tâches de sécurité gourmandes en ressources processeur vers la NPU, réduisant ainsi leur impact sur les performances globales. Le contrôleur de sécurité des terminaux HP protège quant à lui contre les menaces futures.

HP a également conçu le EliteBook X dans une optique de durabilité. L’ordinateur portable est fabriqué à partir de matériaux recyclés, notamment une plaque chauffante composée d’au moins 50 % de cuivre recyclé et des cadres d’écran contenant au moins 20 % d’huile de cuisson recyclée.

Le HP EliteBook X 14 pouces de nouvelle génération sera disponible sur la boutique en ligne de HP en décembre. Les prix seront annoncés à l’approche de la date de sortie.

Le HP EliteBook X est donc un ordinateur portable qui allie puissance, sécurité et durabilité. Destiné aux professionnels exigeants, il offre des performances de pointe grâce à son processeur AMD Ryzen PRO et à sa NPU intégrée, tout en garantissant une protection optimale des données. Avec son engagement en faveur du développement durable, HP propose une solution technologique responsable et performante.

HP : L’alliance de la puissance, de l’autonomie et de l’intelligence artificielle

HP étoffe sa gamme EliteBook avec la série EliteBook Ultra G1q. Ces nouveaux PC portables sont équipés de processeurs ARM Qualcomm Snapdragon X Plus et X Elite, associés à une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée.

La série EliteBook Ultra G1q se décline en deux configurations principales, se distinguant par leurs processeurs Snapdragon X Plus et X Elite. Le G1q8 embarque un processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs, tandis que le G1q opte pour un processeur Snapdragon X Elite à 12 cœurs, plus puissant. Les deux modèles exploitent le GPU Adreno intégré de Qualcomm pour le traitement graphique et sont livrés avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5x et un maximum de 1 To de stockage PCIe NVMe.

Ces ordinateurs portables se démarquent par leur autonomie impressionnante et leur poids plume. Les modèles 8 et 12 cœurs offrent jusqu’à 26 heures d’autonomie et sont compatibles avec la technologie HP Fast Charge, permettant une recharge de 50 % en seulement 30 minutes. Avec un profil fin de 14,4 mm et un poids de seulement 1,35 kg, ces ordinateurs portables allient portabilité et endurance.

L’IA au service de l’expérience utilisateur

Pour des fonctionnalités de nouvelle génération, la série EliteBook Ultra G1q intègre un NPU capable d’atteindre 45 TOPS (billions d’opérations par seconde). Cette unité améliore les performances et réduit la consommation d’énergie de Copilot et d’autres fonctionnalités basées sur l’IA. La technologie Poly Camera Pro de HP offre une meilleure expérience lors des appels vidéo avec des fonctions telles que le cadrage automatique, le projecteur et les arrière-plans virtuels, toutes gérées directement par la NPU. Les ordinateurs portables incluent également des mesures de sécurité avancées telles que HP Wolf Pro Security et Microsoft Secured Core PC pour protéger contre les menaces et les données sensibles.

Les deux ordinateurs portables sont équipés d’un écran de 14 pouces avec une résolution de 2,2K et une gamme de couleurs 100 % sRGB, offrant des angles de vision ultra-larges. La principale différence réside dans les options tactiles et de luminosité : le modèle 8 cœurs propose un écran non tactile de 300 nits ou un écran tactile de 400 nits, tandis que le modèle 12 cœurs offre deux options tactiles, 300 nits ou 400 nits.

Disponibilité et prix

La date de sortie et le prix de ces ordinateurs portables n’ont pas encore été confirmés. Cependant, nous savons qu’ils seront disponibles sur la boutique en ligne de HP dès que les précommandes seront ouvertes ou que la date de sortie sera annoncée. Il convient de noter que l’autonomie impressionnante du HP EliteBook Ultra G1q est principalement due à son architecture ARM, qui présente certains compromis, notamment une compatibilité limitée avec les applications.