CES 2023 : LG dévoile les nouveaux portables Gram Ultraslim, Style et 2-en-1 de gramme

LG Electronics a dévoilé une gamme élargie de grammes LG au CES 2023, offrant plus de variété que jamais grâce à l’arrivée des nouveaux Gram Ultraslim et Gram Style. De plus, la firme a également annoncé les tout nouveaux téléviseurs de la série OLED evo Z3, G3 et C3 lors de l’événement.

LG Gram Ultraslim 2023

Le LG Gram Ultraslim (modèle 15Z90RT), le modèle Gram le plus fin à ce jour. Le Ultraslim est un ordinateur portable conçu pour les utilisateurs à la recherche d’une portabilité maximale, avec un poids ultra-léger de 998 g et une épaisseur (lorsqu’il est fermé) de 10,99 mm, soit à peu près la même épaisseur qu’un smartphone ou un bloc-notes.

De plus, avec un écran OLED de 15,6 pouces doté d’un revêtement antireflet à faible réflexion (AGLR) et la puce Raptor Lake de 13e génération d’Intel avec des cœurs de performance, il offre toujours une qualité d’image et une puissance de traitement (P-Cores) impressionnantes. L’ajout d’un adaptateur ultra-compact renforce encore l’excellente portabilité du nouveau modèle.

LG Gram Style 2023

Les ordinateurs portables Gram Style de 16 et 14 pouces de LG (modèles 16Z90RS et 14Z90RS) sont destinés aux clients qui aiment afficher leur style personnel. Les deux variantes de Gram Style ont un design en verre attrayant qui fait que les couleurs changent et brillent en fonction de la lumière et de l’angle. Les nouveaux appareils disposent également d’un pavé tactile haptique « caché » avec un rétroéclairage LED doux.

Les ordinateurs portables LG Gram Style sont équipés d’un processeur P-Core Intel Raptor Lake de 13e génération, d’un disque dur NVMe Gen4 et d’un écran OLED antireflet à faible réflexion 16:10 avec une fréquence de rafraîchissement élevée (SSD). Les deux modèles disposent d’un son atmosphérique avec Dolby Atmos, qui est une nouveauté pour LG Gram cette année, et d’une connectivité Thunderbolt 4 et HDMI, comme tous les autres modèles de la gamme variée Gram 2023.

Ordinateurs portables LG Gram (17, 16, 15 et 14 pouces)

Outre les modèles Ultraslim et Style, la gamme de cette année comprend de nouveaux ordinateurs portables Gram 17, 16, 15 et 14 (modèles 17Z90R, 16Z90R, 15Z90R et 14Z90R). Chacun d’entre eux offre le mélange distinctif de la marque, à savoir d’excellentes performances et un design léger et compact.

Les derniers ordinateurs portables Gram de 17 et 16 pouces sont équipés d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4 Go, d’un CPU P-Core Raptor Lake de 13e génération d’Intel et d’un SSD NVMe Gen4. Malgré une grande batterie qui peut supporter plus de 20 heures de lecture vidéo sur une seule charge, chaque nouveau modèle pèse moins de 1,45 kg et est livré avec le même minuscule adaptateur que le Gram Ultraslim.

Les nouveaux modèles Gram de LG sont dotés de panneaux IPS antireflets pour une excellente qualité visuelle. En outre, les utilisateurs du LG Gram peuvent profiter de graphismes impeccables grâce à la compatibilité avec le taux de rafraîchissement variable (VRR). Dolby Atmos offre un son immersif qui donne vie aux films, à la musique et aux jeux.

Des versions améliorées du LG Gram 2-in-1 et du LG Gram +view seront disponibles en 2023. Les nouveaux 2-en-1 de 16 et 14 pouces (modèles 16T90R et 14T90R) offrent aux consommateurs la possibilité de passer d’un ordinateur portable à une tablette ou vice versa à tout moment.

En plus de son design à quatre faces superfines et de son châssis en aluminium à la fois robuste et fin, le tout dernier « convertible » Gram comprend une suite d’applications de prise de notes et de croquis conçues pour être utilisées avec le stylet LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0).

Parallèlement, le moniteur portable de LG, +view for LG Gram (modèle 16MR70), permet aux clients d’expérimenter plus facilement le multitâche sur la route et de doubler la surface de leur écran. La dernière version de la solution d’écran portable de LG est dotée de deux connecteurs USB Type-C. Ainsi, les clients peuvent facilement connecter deux appareils en même temps et partager l’alimentation dans les deux sens.

Disponibilité

La nouvelle gamme d’ordinateurs portables LG Gram sera lancée dans le monde entier à partir du mois prochain en Corée. En outre, les visiteurs du CES 2023 de Las Vegas, qui se tiendra du 5 au 8 janvier, pourront découvrir les derniers produits LG Gram sur le stand de LG.

Lors de l’annonce, Seo Young-jae, vice-président senior et chef de l’unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company, a déclaré :