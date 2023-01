Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait être à nouveau retardé

Ming-Chi Kuo, spécialiste du secteur, confirme sa prédiction selon laquelle Apple pourrait rencontrer certains obstacles dans le processus de développement de son casque AR/MR attendu depuis longtemps.

Cela pourrait potentiellement repousser à la fois l’annonce et la sortie de l’appareil, qui devait initialement être annoncé lors d’un événement dédié en janvier, estime Ming-Chi Kuo. En conséquence, nous pourrions voir le casque AR dévoilé lors de l’événement habituel d’Apple au printemps, ou même aussi tard que la WWDC 23, la conférence centrée sur les logiciels.

(1/3)

Apple’s AR/MR headset development is behind schedule due to issues with mechanical component drop testing and the availability of software development tools, meaning that mass shipment of this device may postpone from the original 2Q23 to the end of 2Q23 or 3Q23. https://t.co/YitWBWxbRI — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023

Il semble qu’Apple ait quelques problèmes avec « les tests de chute des composants mécaniques et la disponibilité des outils de développement logiciel », mais il faut espérer que ces problèmes ne conduiront pas à un repli important du casque AR lui-même. En effet, Ming-Chi Kuo prévoit que l’expédition en masse et la sortie officielle du casque VR d’Apple pourraient avoir lieu à la fin du deuxième trimestre 2023, voire au troisième trimestre 2023, soit un peu plus tard que les prévisions initiales de l’analyste, qui tablait sur une sortie au début du deuxième trimestre 2023 du casque AR d’Apple.

Le casque d’Apple devrait combiner des fonctionnalités de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR), permettant aux utilisateurs de s’immerger totalement dans un monde virtuel ou de superposer des images numériques au monde réel. Il pourrait également être capable d’exécuter des applications iOS en mode 2D.

D’après les précédentes fuites, il semble qu’Apple va mettre le paquet et équiper le casque d’une tonne de composants haut de gamme. Cela inclut des écrans à très haute résolution, une pléthore de caméras et un design léger qui rappelle les autres appareils Apple. Mais toute cette qualité s’additionne, et le prix pourrait atteindre 2 000 ou 3 000 dollars. Espérons que l’attente en vaille la peine.

Lancement à la WWDC ?

Que savons-nous du casque de réalité augmentée qu’Apple développe depuis des années ? De récentes informations ont révélé qu’il pourrait y avoir deux plateformes différentes, rOS (Reality Operating System), basé sur iOS, et xrOS, basé sur macOS. Le but est de permettre à un casque de réalité augmentée de décharger une partie du traitement sur un iPhone jumelé à proximité. Cependant, plus tard, les futurs casques de réalité augmentée d’Apple pourraient devenir suffisamment performants pour ne plus avoir besoin de l’iPhone, et une transition complète vers xrOS pourrait avoir lieu.

Le casque utiliserait une quinzaine de caméras tout autour, des tonnes de capteurs de suivi de la tête, un support audio spatial, deux écrans OLED 8K et la dernière puce M2 d’Apple.

À en juger par les dernières rumeurs, nous devrions probablement garder une oreille attentive, car Apple se prépare apparemment à dévoiler son casque AR très bientôt. De précédents rapports ont également indiqué que le casque MR d’Apple pourrait faire l’objet d’une production limitée à seulement 0,7 million d’unités en raison de son prix élevé, qui, selon les rumeurs, pourrait dépasser la barre des 3 000 dollars.