La fameuse tablette OnePlus est testée en Inde et sera lancée bientôt

Dans des nouvelles connexes, OnePlus a récemment lancé le fleuron OnePlus 11 avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2, les caméras Hasselblad de 50 mégapixels, la charge rapide de 100W, et plus en Chine. Il sera mondialement lancé le 7 février.

Une chose à noter est que OnePlus doit encore révéler des détails appropriés sur ses plans de tablette et jusqu’à ce que cela se produise, il est préférable de prendre les informations susmentionnées avec des pincettes. Si la mythique OnePlus Pad est effectivement prévue pour être dévoilée au cours de l’été, nous recevrons sûrement des informations plus précises au fil du temps.

En ce qui concerne la fiche technique, elle devrait être livrée avec un écran OLED de 12,4 pouces et un chipset Snapdragon 865 (sans aucun doute un chipset obsolète pour 2023) ou le SoC Snapdragon 680, également vu dans la OPPO Pad Air. Nous pouvons nous attendre à une batterie d’une capacité de 10 090 mAh avec une charge rapide de 45 W , le support d’Android 12 L, et d’autres caractéristiques.

Un rapport de MySmartPrice révèle également que la tablette s’appellera soit la OnePlus Pad , soit la OnePlus Tab. La tablette devrait se situer dans la gamme de prix abordable pour concurrencer des appareils comme la OPPO Pad Air, la Realme Pad X et la Xiaomi Pad 5. En fait, il pourrait s’agir d’une OPPO Pad Air ou d’une Realme Pad revue et corrigée. Étant donné que OnePlus est fondamentalement détenu par OPPO, ce n’est pas une surprise.

Il est suggéré que la tablette OnePlus est entrée dans des tests privés en Inde et a pour nom de code « Aries ». Cela signifie que la tablette pourrait être lancée en Inde bientôt et pourrait éventuellement être lancée parallèlement au lancement de la rumeur OnePlus 11R , qui pourrait arriver en Inde à la mi-2023. La source précise également qu’il s’agira d’une tablette d’entrée de gamme à faible coût.

Un nouveau challenger semble se lancer dans la course aux tablettes Android : OnePlus. L’aventure de OnePlus dans le marché des tablettes fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps déjà. Un récent rapport a suggéré que la tablette, prétendument appelée OnePlus Pad, sera lancée cette année.