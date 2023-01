CES 2023 : les nouveaux ordinateurs portables de jeu ROG Zephyrus ont l’air étonnants

Gamers, préparez vos portefeuilles ! ASUS vient d’annoncer deux nouveaux ordinateurs portables ROG Zephyrus au cours du CES 2023, et ils sont tous deux susceptibles de se hisser rapidement au rang des meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous pourrez acheter en 2023.

Les ROG Zephyrus G16 et M16 sont les deux nouveaux ordinateurs portables en question, tous deux des appareils premium haut de gamme avec un ensemble unique de fonctionnalités et de spécifications. Commençons par le ROG Zephyrus G16, qui est destiné à être le fleuron de ASUS pour cette génération de matériel, prenant la place du populaire Zephyrus G15 de ces dernières années.

Il sera décliné en plusieurs variantes, chacune à un prix différent, mais la configuration la plus premium comprend le dernier processeur mobile Raptor Lake d’Intel et une sélection de cartes graphiques RTX série 40 de NVIDIA.

Les spécifications continuent d’être impressionnantes à mesure que l’on descend dans la liste. Nous avons jusqu’à 32 Go de mémoire DDR5-4800 (extensible à 48 Go avec l’utilisation d’un seul emplacement SO-DIMM), un maximum de 2 To de stockage et une connectivité abondante, notamment Thunderbolt 4 et DisplayPort 2.0.

Bien qu’impressionnant à l’intérieur, le G16 ne semble pas décevoir à l’extérieur. Là encore, diverses configurations sont disponibles, mais l’écran de 16 pouces peut se décliner en mini-LED IPS QHD, IPS QHD ou IPS FHD, et les taux de rafraîchissement peuvent atteindre 240 MHz en QHD ou 165 Hz en FHD.

Une bonne charge

Avec ces spécifications, cet ordinateur portable sera probablement l’une de ces bêtes de jeu musclées qui doivent toujours rester branchées, mais ASUS promet une batterie de 90 Wh avec une charge USB-C jusqu’à 100 W pour rendre le jeu en déplacement un peu plus possible.

Vient ensuite le ROG Zephyrus M16, qui arrive avec des spécifications rafraîchies et beaucoup de similitudes avec le G16. Il est également équipé du dernier processeur Intel Core i9 et des GPU de la série RTX 40 de NVIDIA. Les options d’affichage sont à peu près les mêmes, les clients ayant le choix entre une dalle mini-LED QHD+ de 16 pouces et une dalle IPS, toutes deux avec une fréquence de rafraîchissement de 240 MHz. L’écran mini-LED possède 1 024 zones de gradation locale et devrait être très lumineux, puisqu’il est certifié VESA DisplayHDR 1000. Cela devrait donner lieu à des jeux HDR fantastiques.

Le M16 est une amélioration par rapport au G16 en termes de mémoire — vous pouvez obtenir jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5-4800 à double canal. Les options de stockage se limitent à un SSD M.2 PCIe 4.0 de 2 To. L’ordinateur portable est élégant et fin, avec un ratio écran/corps de 92 %, et il peut être équipé de la matrice AniMe de ASUS si vous choisissez de la payer.

En plus de ce qui précède, ASUS a également annoncé le moniteur OLED ROG Swift PG27, le ROG Zephyrus Duo, et la mise à niveau du ROG Zephyrus G14.

Le ROG Zephyrus M16 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 2 799 euros, tandis que le ROG Zephyrus G16 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 2 099 euros.