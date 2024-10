Lenovo Chromebook Duet 11″ : La productivité à petit prix, boostée par l’IA

Google et Lenovo dévoilent aujourd’hui le nouveau Chromebook Duet 11″, un appareil compact et polyvalent sous ChromeOS, qui oscille entre les modes tablette et ordinateur portable. Proposé à un prix attractif de 349 dollars, ce Chromebook 2-en-1 semble être une excellente option pour ceux qui recherchent un appareil abordable et polyvalent sans se ruiner.

Alors que la génération précédente était équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 c Gen 2 et supportait jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go de stockage eMMC, le Lenovo Chromebook Duet 11″ est équipé d’un processeur MediaTek Kompanio 838, pouvant être associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Son écran LCD de 10,95 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels pixels offre un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui est compréhensible étant donné son prix attractif.

Les précédents modèles de Chromebook Duet de Lenovo ont été salués pour leur excellent rapport qualité-prix et leur polyvalence, et ce nouveau modèle ne devrait pas déroger à la règle.

Le stylet Lenovo USI Pen 2, vendu séparément, est un atout précieux pour la prise de notes. Associé au modèle de rejet de la paume, il offre une expérience de tablette fluide et productive. Vous pouvez également utiliser de nombreuses applications Android et Linux, en plus du navigateur web Chrome. La tablette est également compatible avec tous les stylets USI 2 tiers.

De nouvelles fonctionnalités pour tous les Chromebooks

Côté photo, la tablette embarque une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels, avec une fonctionnalité de « zoom amélioré par l’IA ». Il s’agit en réalité d’un zoom numérique, mais grâce à la photographie computationnelle, les images devraient être légèrement plus nettes lors du recadrage et du zoom.

Google profite de ce lancement pour introduire quelques mises à jour pour tous les Chromebooks. Le chat Gemini est désormais intégré, accessible directement depuis le bureau sans avoir à ouvrir un navigateur. Les nouveaux acheteurs de Chromebook bénéficient de trois mois gratuits de Google One AI Premium, incluant Gemini Advanced, 2 To de stockage et l’intégration de Gemini dans les applications Google Workspace.

La fonctionnalité « Welcome Recap » offre un résumé de l’activité récente sur tous les appareils, ainsi que des suggestions telles que les prochains appels vidéo ou les articles non terminés. Le mode Focus minimise les distractions en activant le mode Ne pas déranger et, en option, en jouant des paysages sonores ou de la musique pendant une durée déterminée.

Enfin, il est désormais possible d’épingler des fichiers fréquemment utilisés sur son Chromebook pour un accès rapide, même hors ligne. Le lanceur suggérera également des fichiers Google Docs ou Slides pertinents.

Prix et disponibilité du Chromebook Duet 11″

Le Lenovo Chromebook Duet 11″ sera disponible à partir de 349 dollars sur la boutique en ligne de Lenovo et chez certains revendeurs.

Avec son prix attractif, sa polyvalence et ses nouvelles fonctionnalités axées sur la productivité, le Lenovo Chromebook Duet 11″ s’adresse à un large public, des étudiants aux professionnels en passant par les amateurs de divertissement.