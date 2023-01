CES 2023 : SwitchBot dévoile son Hub 2 prêt à l’emploi pour Matter

L’entreprise de maison intelligente SwitchBot, qui fabrique de minuscules robots capables de faire des choses pour vous comme appuyer sur des interrupteurs, tourner des serrures et ouvrir des rideaux, présente un nouveau hub compatible avec Matter.

La norme Matter promet de rendre toutes les plateformes de maison connectée interopérables, quelle que soit leur marque. Et bien que le déploiement de Matter soit un peu frustrant, nous sommes heureux que SwitchBot fasse les choses correctement : annoncé au CES 2023, le SwitchBot Hub 2 offre une mise à niveau Matter directe pour les appareils SwitchBot Bluetooth existants.

Voici l’idée : le SwitchBot Hub 2 se connecte à tous vos produits SwitchBot Bluetooth, ajoutant des commandes Wi-Fi robustes pour la maison connectée et la compatibilité avec Matter. Le SwitchBot Curtain est le premier appareil à prendre en charge Matter depuis le Hub 2, mais d’autres appareils bénéficieront de cette fonctionnalité dans les mois à venir. Matter devrait améliorer considérablement la compatibilité HomeKit dans les appareils SwitchBot, d’où les images ci-dessous.

En plus de sa fonctionnalité Matter, le Hub 2 agit comme un thermo-hygromètre. Il affiche la température et l’humidité d’une pièce en caractères gras. Il offre également une fonction de contrôle IR (il peut donc contrôler n’importe quel appareil compatible IR), et il possède deux touches de scène (boutons) qui peuvent déclencher des scènes ou des automatismes.

Le SwitchBot Hub 2, d’une valeur de 69 dollars, arrivera en mars.

L’avenir de Matter

SwitchBot s’est fait connaître avec le SwitchBot Bot, une petite boîte qui se fixe à un interrupteur ou à un autre bouton pour l’actionner automatiquement à votre place. Sa gamme de produits comprend désormais une serrure connectée, un rideau intelligent, des contrôleurs de stores, des prises intelligentes et des capteurs, entre autres dispositifs. La plupart des produits SwitchBot sont alimentés par Bluetooth et s’appuient sur un hub pour se connecter à l’Internet afin d’assurer le contrôle hors du domicile, la compatibilité avec l’assistant vocal, la programmation et des automatismes plus avancés.

Avec Matter à bord, le nouveau hub SwitchBot basé sur le Wi-Fi peut exposer les produits SwitchBot Bluetooth existants aux plateformes Matter, notamment Apple Home, Google Home et Samsung SmartThings. Le hub existant prend en charge Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings et les raccourcis Siri.