CES 2023 : Invoxia annonce un collier intelligent pour chien permettant de suivre l’activité cardiaque

Invoxia a annoncé un collier intelligent pour chien, Smart Dog Collar, au CES 2023, doté d’une technologie avancée de suivi du cœur, comparable aux électrocardiogrammes humains.

Grâce à des capteurs et à l’intelligence artificielle, il peut suivre et surveiller l’activité et les constantes respiratoires et cardiaques d’un chien afin de fournir un aperçu à 360 degrés de sa santé, de son bien-être et de ses allées et venues.

Des spécialistes vétérinaires ont participé au développement du collier. Il capture et traite les données de santé par le biais de capteurs radar miniaturisés, d’accéléromètres et d’une IA de pointe à l’intérieur du collier pour mesurer les mouvements, les fréquences respiratoires et cardiaques, ce qui serait impossible sans électrodes inconfortables.

Grâce à une technologie exclusive appelée Heartprint, Smart Dog Collar fournit une représentation visuelle en 2D du système cardio-pulmonaire du chien par le biais de mesures continues. Elle contient des informations précieuses sur l’état du cœur qui change en fonction du stress, de la douleur, des niveaux de tonus et des maladies cardiaques.

La signature cardiaque, comme l’ECG, fournit des informations sur le rythme de chaque battement de cœur et permet de détecter et d’analyser diverses formes d’arythmie et d’autres anomalies dans le rythme des battements au repos. Cela signifie que la technologie peut détecter les problèmes de santé d’un chien avant que des signes visibles ne se manifestent et alerter le propriétaire à l’avance, augmentant ainsi les chances d’un traitement et d’une guérison rapides.

Une location continue

Outre la mesure des signes vitaux, le collier Smart Dog Collar comprend une fonction de localisation et de suivi du comportement et de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les alertes d’évasion intelligentes peuvent aider les propriétaires à suivre même les chiens les plus enclins à s’enfuir — et grâce à la géo-fencing, les utilisateurs peuvent définir des paramètres et être alertés si un chien s’égare. Grâce à un buzzer intégré, les utilisateurs peuvent détecter si un chien est à proximité, s’il se cache sous une voiture ou s’il est coincé dans un garage.

Les informations sont suivies, accessibles et peuvent être partagées avec les vétérinaires à l’aide de l’application Invoxia.

Le collier intelligent pour chien sera disponible au troisième trimestre de 2023 au prix de 169 euros, avec des abonnements de données à partir de 8,25 euros par mois. Smart Dog Collar sera disponible dans plusieurs coloris — noir, gris, rouge, jaune et vert. Résistant à l’eau et à la poussière, il pourra bien entendu être lavé si besoin.