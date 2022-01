Qu’est-ce que Matter, et comment s’intègre-t-elle dans la maison connectée ?

En parcourant les produits de la maison connectée, vous avez peut-être vu le nom de “Matter” circuler. Il peut être difficile de comprendre ce que cela signifie sans être dans le milieu. Je vais vous expliquer en détail ce qu’est Matter, et pourquoi vous devez vous en préoccuper lorsque vous équipez votre maison d’ampoules connectées, de caméras de sécurité connectées, de serrures connectées et de tous les autres gadgets connectés que vous souhaitez.

Matter est un moyen pour vos appareils de la maison connectée de communiquer entre eux. En fournissant une plateforme commune sur laquelle les fabricants s’accordent, les consommateurs peuvent être assurés que leurs différents produits peuvent fonctionner les uns avec les autres. C’est du moins ce qui est annoncé sur le papier. Du point de vue de l’utilisateur final, cela signifie qu’un détecteur de mouvement certifié Matter peut déclencher vos ampoules connectées certifiées Matter, même si elles proviennent de fabricants différents. Actuellement, cette relation entre les appareils peut être compliquée ou lente, si elle existe.

Matter est une couche d’application, de sorte que ceux qui travaillent sur le côté logiciel des produits pour la maison connectée utiliseront un code compatible avec d’autres appareils utilisant la même norme. Google, par exemple, est à la tête du kit de développement logiciel (SDK) pour les applications Matter sur mobile. Ceux qui veulent se plonger dans le code open source peuvent le trouver sur GitHub.

Cependant, une grande partie de ce code est invisible pour les utilisateurs. À partir de Matter, le contrôle remonte vers des plateformes telles que HomeKit d’Apple et, finalement, vers l’application Maison sur iOS où les utilisateurs interagissent. Cela signifie que dès que vous tapez une commande dans l’application Maison, elle passe par HomeKit, puis Matter, puis le réseau Thread, puis l’appareil spécifique dans la maison.

Matter vise à simplifier la maison connectée tout en maintenant la fiabilité et la sécurité. En théorie, chaque fois que vous voyez une marque Matter sur un produit, vous devriez avoir confiance qu’il s’intègre à vos autres produits Matter.

Matter est composé d’une alliance de géants de l’industrie technologique. Cette organisation s’appelle la Connectivity Standards Alliance. Cette alliance continue de gérer Zigbee, une norme de communication sans fil qui est utilisée depuis des années par des produits comme Philips Hue. Amazon, Google, Huawei, Samsung et Apple en sont également membres. Aux côtés de fabricants de composants comme NXP et Texas Instruments et de plus de 200 autres entreprises, la norme Matter bénéficie d’un large soutien de l’industrie.

Quelle est la différence entre Thread et Matter ?

Thread est une technologie de mise en réseau sur laquelle repose une grande partie de la couche applicative de Matter. Matter intègre également d’autres technologies de mise en réseau, comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Le principal argument de vente de Thread est la possibilité de se passer de hubs matériels dédiés pour connecter les produits, et de désigner à la place des appareils de la maison connectée appropriés comme routeurs de frontière pour assumer le même rôle. Comme Zigbee, Thread est un réseau maillé de faible puissance, mais au lieu d’un hub statique unique coordonnant les communications, différents appareils peuvent assumer le rôle de routeur selon les besoins.

Thread est basé sur le protocole Internet et parle donc le même langage IPv6 que votre routeur Wi-Fi. Cela signifie que les dispositifs Matter seront très réactifs puisqu’une fois qu’une commande a été envoyée par le réseau Thread, elle n’aura pas besoin de repasser par une couche d’application pour être traduite. Actuellement, Zigbee renvoie les commandes à la couche applicative, ce qui ralentit les choses.

Les appareils Thread sont déjà sur le marché, et on peut supposer qu’ils seront compatibles avec Matter le moment venu.

Quand pouvons-nous espérer voir les produits Matter ?

Matter est toujours en cours de développement, mais le programme de certification devrait être prêt au milieu de l’année 2022, et les appareils certifiés devraient être disponibles à la fin de cette même année. En fait, une tonne d’annonces concernant Matter ont été faites au CES 2022. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà vous procurer d’excellents appareils compatibles avec Thread.

Les rouages de Matter et de Thread sont un peu complexes, mais en tant qu’utilisateur final, tout ce que vous devez savoir, c’est que Matter est une certification qui, je l’espère, permettra à vos appareils de la maison connectée de communiquer entre eux de manière transparente.