SwitchBot continue d’élargir son écosystème domotique avec un produit aussi original que ludique. Présentée au CES 2026, la nouvelle lampe de bureau Obboto mise sur la couleur, l’animation et l’intelligence artificielle pour transformer votre bureau… en mini Sphère de Las Vegas.

Obboto : une lampe RGB expressive et connectée

SwitchBot décrit la Obboto comme un « compagnon lumineux expressif ». Il s’agit d’une lampe sphérique composée de plus de 2 900 LED RGB, capable d’afficher des animations prédéfinies, des visuels générés par l’IA et des images et GIF importés par l’utilisateur, affichés en pixel art.

Le résultat est un éclairage décoratif entièrement personnalisable, pensé autant pour l’ambiance que pour le fun.

Réagit à vos mouvements, à la musique et à votre humeur

La Obboto intègre un capteur de mouvement, lui permettant de réagir lorsque vous passez la main devant ou que vous le touchez. Parmi les fonctions annoncées :

visualisation musicale synchronisée avec le son

animations « mood » pilotées par l’IA

modes dédiés : sommeil, concentration, relaxation, méditation et ambiance quotidienne

SwitchBot mise clairement sur une lampe capable de s’adapter à votre état d’esprit, plutôt que de simplement éclairer.

Horloge et météo intégrées

Autre fonctionnalité intéressante : l’Obboto peut afficher l’heure et la météo locale, un clin d’œil évident à l’Echo Dot with Clock d’Amazon, aujourd’hui abandonné. De quoi séduire les utilisateurs à la recherche d’un petit objet connecté utile et décoratif à la fois.

Prix et disponibilité : encore inconnus

Pour l’instant, SwitchBot n’a communiqué ni le prix ni la date de commercialisation de la Obboto. Reste donc à voir si cette lampe RGB saura rivaliser avec d’anciennes références du marché en termes de rapport charme/prix.

Une chose est sûre : avec la Obboto, SwitchBot confirme son ambition de mêler IA, design ludique et objets du quotidien, en allant bien au-delà de la simple domotique utilitaire.